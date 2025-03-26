У Південній Кореї вирують пожежі: загинуло 24 людини, знищено старовинний храм

Стихія, посилена потужним вітром і посушливими погодними умовами, вже знищила десятки будівель

Унаслідок масштабних лісових пожеж, які охопили південнокорейську провінцію Ийсон, що за 200 кілометрів від Сеула, загинули щонайменше 24 людини, серед них четверо рятувальників. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Стихія, посилена потужним вітром і посушливими погодними умовами, вже знищила десятки будівель, зокрема 1300-річний буддійський храм Гоунса. Уцілів лише його церемоніальний дзвін, а частину історичних артефактів вдалося врятувати та евакуювати.

Обвуглені залишки храму Гунса в місті Уісон фото: Jogye Order of Korean Buddhism

Під час операції з гасіння пожежі на території провінції зазнав аварії гелікоптер. Пілот загинув на місці.

Вогонь охопив понад 17 тис. гектарів лісу, завдаючи значних руйнувань регіону. Прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су назвав ці пожежі наймасштабнішими за останні роки та закликав мобілізувати всі можливі ресурси для боротьби зі стихійним лихом.

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Вогонь охопив понад 17 тис. гектарів лісу, завдаючи значних руйнувань регіону фото: Yonhap/Reuters

«Ми повинні зосередити всі наші зусилля на ліквідації лісових пожеж до кінця цього тижня, оскільки нас турбують безпрецедентні масштаби руйнувань», – заявив він.

Нагадаємо, у Південній Кореї запровадили режим надзвичайного стану через масштабні лісові пожежі, що спалахнули на півдні країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У п'ятницю пожежники докладали всіх зусиль, аби загасити вогонь у південному окрузі Санчхон, а також у щонайменше трьох інших регіонах. За даними Лісової служби Кореї, пожежа в Санчхоні, яка забрала життя чотирьох людей і спричинила поранення ще шістьох, до вечора суботи була локалізована на 25%.