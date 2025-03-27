В Угорщині невідомі розмалювали синьо-жовтими кольорами заповідну скелю

Заповідник попросив «висловлювати свою думку по-іншому»

На території Будайського ландшафтного заповідника в Угорщині, невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Дунай-Іпольського національного парку.

Зазначається, що на скелі Tündér-szikla («Казкова скеля») було пошкоджено рослинність. «Мохи, лілії, папороть стали жертвами синьої, жовтої та чорної фарби і, ймовірно, рідкісний вид рослин, що перебуває під охороною – буда – не зміг уникнути забарвлення», – йдеться в заяві.

На скелі Tündér-szikla було пошкоджено рослинність фото: Facebook/Duna-Ipoly Nemzeti Park

За словами пресслужби парку, раніше на скелі вже малювали графіт. Там нагадали, що неживі природні цінності не підлягають відновленню та закликали бути «особливо обережними» під час перебування тут.

Зазначимо, скеля Tündér-szikla перебуває під охороною Будайського ландшафтного охоронного району з 1978 року. Це популярне туристичне місце для пішоходів, розташоване поблизу угорської столиці Будапешту.

Невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами фото: Facebook/Duna-Ipoly Nemzeti Park

Нагадаємо, у Києві завершили оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська». За словами директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожна історична будівля та пам’ятка архітектури перебувають під загрозою руйнування.

До слова, на водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника.