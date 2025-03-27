В Угорщині невідомі розмалювали синьо-жовтими кольорами заповідну скелю
Заповідник попросив «висловлювати свою думку по-іншому»
На території Будайського ландшафтного заповідника в Угорщині, невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Дунай-Іпольського національного парку.
Зазначається, що на скелі Tündér-szikla («Казкова скеля») було пошкоджено рослинність. «Мохи, лілії, папороть стали жертвами синьої, жовтої та чорної фарби і, ймовірно, рідкісний вид рослин, що перебуває під охороною – буда – не зміг уникнути забарвлення», – йдеться в заяві.
За словами пресслужби парку, раніше на скелі вже малювали графіт. Там нагадали, що неживі природні цінності не підлягають відновленню та закликали бути «особливо обережними» під час перебування тут.
Зазначимо, скеля Tündér-szikla перебуває під охороною Будайського ландшафтного охоронного району з 1978 року. Це популярне туристичне місце для пішоходів, розташоване поблизу угорської столиці Будапешту.
Нагадаємо, у Києві завершили оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська». За словами директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожна історична будівля та пам’ятка архітектури перебувають під загрозою руйнування.
До слова, на водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника.
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