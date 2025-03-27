Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Угорщині невідомі розмалювали синьо-жовтими кольорами заповідну скелю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Угорщині невідомі розмалювали синьо-жовтими кольорами заповідну скелю
Верхівка заповідної скелі стала жовто-блакитною
фото: Facebook/Duna-Ipoly Nemzeti Park

Заповідник попросив «висловлювати свою думку по-іншому»

На території Будайського ландшафтного заповідника в Угорщині, невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Дунай-Іпольського національного парку.

Зазначається, що на скелі Tündér-szikla («Казкова скеля») було пошкоджено рослинність. «Мохи, лілії, папороть стали жертвами синьої, жовтої та чорної фарби і, ймовірно, рідкісний вид рослин, що перебуває під охороною – буда – не зміг уникнути забарвлення», – йдеться в заяві.

На скелі Tündér-szikla було пошкоджено рослинність
На скелі Tündér-szikla було пошкоджено рослинність
фото: Facebook/Duna-Ipoly Nemzeti Park

За словами пресслужби парку, раніше на скелі вже малювали графіт. Там нагадали, що неживі природні цінності не підлягають відновленню та закликали бути «особливо обережними» під час перебування тут.

 Зазначимо, скеля Tündér-szikla перебуває під охороною Будайського ландшафтного охоронного району з 1978 року. Це популярне туристичне місце для пішоходів, розташоване поблизу угорської столиці Будапешту.

Невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами
Невідомі обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами
фото: Facebook/Duna-Ipoly Nemzeti Park

Нагадаємо, у Києві завершили оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська». За словами директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожна історична будівля та пам’ятка архітектури перебувають під загрозою руйнування.

До слова, на водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника.

Читайте також:

Теги: Угорщина прапор України Заповідники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні вранці міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прилетів до Москви
Угорський міністр приїхав до РФ говорити «про мир та безпеку»
Вчора, 09:33
Янош Бока не вважає, що інтеграція України в оборонні структури ЄС сприятиме безпеці Європи
Угорщина пропонує перетворити Україну на «буферну зону» між ЄС та Росією
20 березня, 10:09
Жителі Будапешта під час прайду в липні 2022 року
Парламент Угорщини заборонив ЛГБТ-прайди
18 березня, 17:49
Зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні
Орбан хоче зруйнувати обʼєднану Європу і шукає для цього союзників – Сікорський
18 березня, 13:23
14 березня – День українського добровольця
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня, 00:01
Посол Угорщини в ЄС зажадав, щоб Фрідмана виключили із санкційного списку як ціну Будапешта в обмін на продовження обмежень
Фрідман в обмін на продовження санкцій. Угорщина поставила ультиматум Європі – FT
13 березня, 15:02
OTP Bank минулого року збільшив чистий прибуток до $2,9 млрд
Найбільший банк Угорщини значно наростив прибутки завдяки бізнесу в Росії
7 березня, 17:58
Угорський міністр активно виступає проти членства України в ЄС
Чому Угорщина проти вступу України в ЄС? Орбан назвав причину
28 лютого, 14:23
5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум. Підписали документ: Білл Клінтон, Борис Єльцин і Леонід Кравчук
Перший міністр закордонних справ РФ розказав, хто насправді писав Будапештський меморандум
27 лютого, 17:27

Соціум

У Туреччині на гірськолижному курорті згорів ще один готель: є загиблі
У Туреччині на гірськолижному курорті згорів ще один готель: є загиблі
В Угорщині невідомі розмалювали синьо-жовтими кольорами заповідну скелю
В Угорщині невідомі розмалювали синьо-жовтими кольорами заповідну скелю
Єгипет, Болгарія, Туреччина? Куди поїхати відпочивати за кордон влітку 2025 року
Єгипет, Болгарія, Туреччина? Куди поїхати відпочивати за кордон влітку 2025 року
У Південній Кореї вирують пожежі: загинуло 24 людини, знищено старовинний храм
У Південній Кореї вирують пожежі: загинуло 24 людини, знищено старовинний храм
Американські військові зникли у Литві біля кордону з Білоруссю. Ймовірно, вони загинули
Американські військові зникли у Литві біля кордону з Білоруссю. Ймовірно, вони загинули
Митрополит РПЦ заявив, що «нормальні» хлопчики хочуть воювати проти України
Митрополит РПЦ заявив, що «нормальні» хлопчики хочуть воювати проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9725
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
6789
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині
6425
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua