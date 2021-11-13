У Шотландії вирубають дерева, щоб врятувати планету

Болота стануть середовищем проживання для багатьох видів флори і фауни

У Шотландії почали вирубувати комерційні плантації ялинок, щоб відновити торф'яники, що пересихають, на яких вони ростуть, і тим самим врятувати планету від парникових газів. Вчені розраховують, що цей захід допоможе утримувати вуглець і сприятиме відновленню біологічного розмаїття, повідомляє Sky News.

Як показало лазерне сканування, торфовища села Банлойт містять 1,2 млн тонн вуглецю, що еквівалентно приблизно 2% річного вуглецевого сліду Шотландії.

Промислова висадка ялин на торф'яних ґрунтах призвела до пошкодження та осушення торфовищ, через що виділення парникових газів збільшилося настільки, що дерева виявилися не в змозі їх поглинути.

Вирубування хвойних дерев стане частиною програми із заболочування торфовищ проєкту Bunloit Rewilding фонду Rewilding Europe. За розрахунками фахівців, відновлення торфових боліт сприяє збереженню 60 тисяч тонн вуглецю протягом ста років.

Болота стануть середовищем проживання для багатьох видів флори і фауни, що має на меті збереження біорізноманіття в регіоні.

Торф'яні болота також є природними резервуарами прісної води та можуть пом'якшувати наслідки повеней. Раніше глава Агентства навколишнього середовища Великобританії Емма Ховард Бойд попередила уряд країни про необхідність відновити водно-болотні угіддя для зниження ризику повеней через зміну клімату.

Нагадаємо, щонайменше 30% видів дерев у світі знаходиться під загрозою зникнення, зокрема, через зміну клімату.