У Швеції парламент проголосує за довіру прем'єру
-
Розсилка
Після парламентських виборів у Швеції жодна політична сила не змогла сформувати уряд більшості
Риксдаг Швеції (однопалатний парламент) у вівторок, 25 вересня, має намір проголосувати за довіру прем'єр-міністру Стефану Левену.
Про це повідомив обраний спікером Андреас Норлен, передає DW.
Левен обіймає пост прем'єра з жовтня 2014 року.
Як зазначає видання, депутати зберуться на засідання вперше з парламентських виборів у Швеції 9 вересня, на яких правопопулістська партія «Шведські демократи» набрала 17,7%.
Оскільки після виборів жодна з політичних сил не може сформувати уряд більшості, лідер опозиційної «Помірної коаліційної партії» Ульф Крістерссон закликав уряд Левена скласти повноваження.
Партії очолюваного прем'єр-міністром Левеном блоку отримали перевагу над своїми опонентами лише в один мандат.