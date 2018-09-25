У Швеції парламент проголосує за довіру прем'єру



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Після парламентських виборів у Швеції жодна політична сила не змогла сформувати уряд більшості

Риксдаг Швеції (однопалатний парламент) у вівторок, 25 вересня, має намір проголосувати за довіру прем'єр-міністру Стефану Левену.

Про це повідомив обраний спікером Андреас Норлен, передає DW.

Левен обіймає пост прем'єра з жовтня 2014 року.

Як зазначає видання, депутати зберуться на засідання вперше з парламентських виборів у Швеції 9 вересня, на яких правопопулістська партія «Шведські демократи» набрала 17,7%.

Оскільки після виборів жодна з політичних сил не може сформувати уряд більшості, лідер опозиційної «Помірної коаліційної партії» Ульф Крістерссон закликав уряд Левена скласти повноваження.

Партії очолюваного прем'єр-міністром Левеном блоку отримали перевагу над своїми опонентами лише в один мандат.