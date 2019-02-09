  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Швеції похвалилися літаками, здатними знищувати російські Су – ЗМІ

    • Розсилка
    <p>Винищувачі Gripen ефективні у придушенні ворожих радарів</p> <div></div> - У Швеції похвалилися літаками, здатними знищувати російські Су – ЗМІ

    Винищувачі Gripen ефективні у придушенні ворожих радарів

    Шведські ВПС зробили ставку на винищувачі Gripen

    Командувач шведськими ВПС Матс Хельгессон заявив, що винищувач Saab Gripen E здатний перемогти російські літаки серії Су в повітряному бою. Про це пише Business Insider з посиланням на фінські ЗМІ.

    «Gripen, особливо модель Е, розроблений, щоб знищувати Су. Тут у нас чорний пояс», - сказав командувач на презентації у Фінляндії, яка розглядає можливість купівлі шведських винищувачів.

    За даними видання, шведський винищувач не може нести максимальну кількість зброї і не відрізняється непомітністю, великою дальністю дії чи низькою ціною. Але при цьому він перевершує конкурентів в сфері засобів електронної боротьби і придушення ворожих радарів.

    У Швеції також розповіли, що один з таких винищувачів зміг непомітно з'явитися біля лівого крила Typhoon саме за рахунок своєї здатності пригнічувати радіосигнал.

    Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри моменту аварії надзвукового ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 у Мурманській області Росії 22 січня 2019 року.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Швеція Росія ЗМІ літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ