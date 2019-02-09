У Швеції похвалилися літаками, здатними знищувати російські Су – ЗМІ
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Винищувачі Gripen ефективні у придушенні ворожих радарів
Шведські ВПС зробили ставку на винищувачі Gripen
Командувач шведськими ВПС Матс Хельгессон заявив, що винищувач Saab Gripen E здатний перемогти російські літаки серії Су в повітряному бою. Про це пише Business Insider з посиланням на фінські ЗМІ.
«Gripen, особливо модель Е, розроблений, щоб знищувати Су. Тут у нас чорний пояс», - сказав командувач на презентації у Фінляндії, яка розглядає можливість купівлі шведських винищувачів.
За даними видання, шведський винищувач не може нести максимальну кількість зброї і не відрізняється непомітністю, великою дальністю дії чи низькою ціною. Але при цьому він перевершує конкурентів в сфері засобів електронної боротьби і придушення ворожих радарів.
У Швеції також розповіли, що один з таких винищувачів зміг непомітно з'явитися біля лівого крила Typhoon саме за рахунок своєї здатності пригнічувати радіосигнал.
Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри моменту аварії надзвукового ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 у Мурманській області Росії 22 січня 2019 року.
Джерело: Європейська правда