У Швеції похвалилися літаками, здатними знищувати російські Су – ЗМІ



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Винищувачі Gripen ефективні у придушенні ворожих радарів

Шведські ВПС зробили ставку на винищувачі Gripen

Командувач шведськими ВПС Матс Хельгессон заявив, що винищувач Saab Gripen E здатний перемогти російські літаки серії Су в повітряному бою. Про це пише Business Insider з посиланням на фінські ЗМІ.

«Gripen, особливо модель Е, розроблений, щоб знищувати Су. Тут у нас чорний пояс», - сказав командувач на презентації у Фінляндії, яка розглядає можливість купівлі шведських винищувачів.

За даними видання, шведський винищувач не може нести максимальну кількість зброї і не відрізняється непомітністю, великою дальністю дії чи низькою ціною. Але при цьому він перевершує конкурентів в сфері засобів електронної боротьби і придушення ворожих радарів.

У Швеції також розповіли, що один з таких винищувачів зміг непомітно з'явитися біля лівого крила Typhoon саме за рахунок своєї здатності пригнічувати радіосигнал.

Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри моменту аварії надзвукового ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 у Мурманській області Росії 22 січня 2019 року.

Джерело: Європейська правда