У США через снігову бурю скасовано понад тисячу авіарейсів

Метеорологи очікують на рекордну кількість снігу в штатах Мічиган та Іллінойс

У США через снігову бурю скасовано більше 1200 авіарейсів. Про це повідомляє CNN. «У Чикаго та Детройті — сніг та сильний вітер, у зв'язку із цим в п'ятницю місцева влада ухвалила рішення скасувати заняття в школах», — повідомив телеканалу метеоролог Хейлі Брінк. [READ_MORE] До вечора п'ятниці рівень снігу збільшиться



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Метеорологи очікують на рекордну кількість снігу в штатах Мічиган та Іллінойс

У США через снігову бурю скасовано більше 1200 авіарейсів. Про це повідомляє CNN.

«У Чикаго та Детройті — сніг та сильний вітер, у зв'язку із цим в п'ятницю місцева влада ухвалила рішення скасувати заняття в школах», — повідомив телеканалу метеоролог Хейлі Брінк.

До вечора п'ятниці рівень снігу збільшиться до 20-35 сантиметрів у штатах Мічиган і Іллінойс, попереджають метеорологи. Така кількість снігу є рекордною для регіону.

Нагадаємо, в Україні у найближчу добу погоду буде визначати поле зниженого атмосферного тиску, волога і помірно-тепла повітряна маса. Очікується невеликий мокрий сніг, лише в південній частині, вдень і більшості західних областей без опадів.