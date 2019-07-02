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    У світі

    У США евакуювали чотири будівлі через можливу атаку зарином на офіс Facebook

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    На місце інциденту прибули співробітники ФБР і Національної гвардії США - У США евакуювали чотири будівлі через можливу атаку зарином на офіс Facebook
    На місце інциденту прибули співробітники ФБР і Національної гвардії США

    Сліди зарину у посилці виявили у процесі тестів пожежники, однак є ймовірність, що результат був помилковим

    В американському місті Менло-Парк (штат Каліфорнія) евакуювали поштове відділення, що належить Facebook, після того, як в одній із посилок виявили сліди можливої наявності зарину.

    Про це в понеділок повідомив телеканал ABC 7.

    Як розповів начальник пожежного батальйону округу Сан-Матео, двох осіб зараз перевіряють лікарі, оскільки вони могли контактувати із зарином, коли оглядали посилку. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

    Поки що не вдалося точно визначити речовину. Сліди зарину виявили у процесі тестів пожежники, однак є ймовірність, що результат був помилковим.

    На місце події прибули співробітники ФБР і Національної гвардії США.

    Представник Facebook Ентоні Харрісон розповів, що всього було евакуйовано чотири будівлі, при цьому три з них вже оглянули фахівці і визнали безпечними.

    Як відомо, зарин - фосфорорганічна отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Є рідиною без кольору і запаху, яка може швидко випаровуватися. Зарин смертельно отруйний, викликає ураження за будь-якого впливу, особливо швидко - в разі інгаляції.

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