У США на узбережжі океану обвалився будинок, постраждали 20 осіб



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Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр

11 поранених після надання медичної допомоги були виписані з лікарні, ще вісім пацієнтів проходять обстеження

В американському штаті Нью-Джерсі частково обвалився триповерховий житловий будинок, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини.

Про це повідомляє CNN.

«Щонайменше 22 людини було травмовано в суботу ввечері в результаті обвалення будинку в Вайлдвуді, штат Нью-Джерсі», - йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр. Одну жінку евакуювали на вертольоті.

Повідомляється, що 11 поранених після надання медичної допомоги були виписані з лікарні, ще вісім пацієнтів проходять обстеження.