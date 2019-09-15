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    У світі

    У США на узбережжі океану обвалився будинок, постраждали 20 осіб

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    Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр - У США на узбережжі океану обвалився будинок, постраждали 20 осіб
    Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр

    11 поранених після надання медичної допомоги були виписані з лікарні, ще вісім пацієнтів проходять обстеження

    В американському штаті Нью-Джерсі частково обвалився триповерховий житловий будинок, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини.

    Про це повідомляє CNN.

    «Щонайменше 22 людини було травмовано в суботу ввечері в результаті обвалення будинку в Вайлдвуді, штат Нью-Джерсі», - йдеться в повідомленні.

    Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр. Одну жінку евакуювали на вертольоті.

    Повідомляється, що 11 поранених після надання медичної допомоги були виписані з лікарні, ще вісім пацієнтів проходять обстеження.

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