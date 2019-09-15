У США на узбережжі океану обвалився будинок, постраждали 20 осіб
Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр
11 поранених після надання медичної допомоги були виписані з лікарні, ще вісім пацієнтів проходять обстеження
В американському штаті Нью-Джерсі частково обвалився триповерховий житловий будинок, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини.
Про це повідомляє CNN.
«Щонайменше 22 людини було травмовано в суботу ввечері в результаті обвалення будинку в Вайлдвуді, штат Нью-Джерсі», - йдеться в повідомленні.
Всіх постраждалих доставлено в Кейп-Мєйський регіональний медичний центр. Одну жінку евакуювали на вертольоті.
Повідомляється, що 11 поранених після надання медичної допомоги були виписані з лікарні, ще вісім пацієнтів проходять обстеження.