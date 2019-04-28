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    У світі

    У США невідомий влаштував стрілянину у синагозі

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    У США невідомий влаштував стрілянину у синагозі

    Одна людина загинула

    В результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина.

    Про це повідомляє  The Los Angeles Times.

    Як повідомляється, збройний напад на синагогу стався у місті Повей, що в окрузі Сан-Дієго.

    Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще четверо - отримали поранення. Поранені були госпіталізовані в медичний центр.

    «Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади», - заявив мер міста Стів Ваус.

    Зазначається, що поліція затримала на допит чоловіка, якого підозрюють в причетності до нападу.

    Джерело: РБК-Україна

    кримінал США мер напад допит поліція
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