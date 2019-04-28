У США невідомий влаштував стрілянину у синагозі
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Одна людина загинула
В результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина.
Про це повідомляє The Los Angeles Times.
Як повідомляється, збройний напад на синагогу стався у місті Повей, що в окрузі Сан-Дієго.
Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще четверо - отримали поранення. Поранені були госпіталізовані в медичний центр.
«Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади», - заявив мер міста Стів Ваус.
Зазначається, що поліція затримала на допит чоловіка, якого підозрюють в причетності до нападу.
Джерело: РБК-Україна