У США невідомий влаштував стрілянину у синагозі



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Одна людина загинула

В результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Як повідомляється, збройний напад на синагогу стався у місті Повей, що в окрузі Сан-Дієго.

Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще четверо - отримали поранення. Поранені були госпіталізовані в медичний центр.

«Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади», - заявив мер міста Стів Ваус.

Зазначається, що поліція затримала на допит чоловіка, якого підозрюють в причетності до нападу.

Джерело: РБК-Україна