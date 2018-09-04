У США поліція заарештувала 75 працівників готелю, які страйкували проти низьких зарплат



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Співробітники готелю стверджують, що їх роботодавець платить занадто мало при зростаючій вартості життя і цін в Сан-Франциско

В американському місті Сан-Франциско заарештували 75 осіб під час акції протесту з вимогою підняти зарплату співробітникам готелів. Про це повідомляється NBC і Associated Press.

Як наголошується в повідомленні телеканалу, в акції протесту взяли участь 500 співробітників готелю Marriot, в тому числі посудомийники, прибиральники та носії. Агентство з посиланням на профспілкову організацію Unite Here передає, що в заході взяли участь 900 осіб.

Протестуючі заблокували рух однією з центральних вулиць міста. Деякі з них були арештовані. У поліції повідомили Associated Press, що арешти проводилися через непокору владі.

Компанія Marriott International заявила, що першочерговим завданням для компанії є люди. «Ми також поважаємо право профспілки висловити свою думку», - говориться в повідомленні компанії. За словами Marriott International, наразі ведуться переговори з профспілкою Unite Here з конфліктних ситуацій. За словами представника профспілкової організації, 8 тис. співробітників 50 готелів з Сан-Франциско і шести північноамериканських міст працюють без трудових договорів. Він також зазначив, що деяким з них доводиться працювати на двох роботах, щоб прогодувати свою сім'ї через низьку плату, яку надає Marriot.

Співробітники готелю стверджують, що їх роботодавець платить занадто мало при зростаючій вартості життя і цін в Сан-Франциско. За їхніми словами, вони планують проголосувати про проведення страйку.