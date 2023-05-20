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В Іспанії розбився винищувач F-18

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Іспанії розбився винищувач F-18
Літак упав неподалік від жвавого шосе
фото: скріншот із відео

Пілот устиг катапультуватись, причина аварії невідома

На території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни. Про це повідомляє El Pais.

Пілот устиг катапультуватись. Літак упав неподалік від жвавого шосе, на щастя, ніхто не постраждав.

Причина аварії невідома.

Раніше дев’ятеро пілотів загинули 13 травня внаслідок аварії двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області. 

Також у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер

 

Теги: винищувач Щастя літак

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