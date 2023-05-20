В Іспанії розбився винищувач F-18

Пілот устиг катапультуватись, причина аварії невідома

На території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни. Про це повідомляє El Pais.

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Пілот устиг катапультуватись. Літак упав неподалік від жвавого шосе, на щастя, ніхто не постраждав.

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Причина аварії невідома.

Раніше дев’ятеро пілотів загинули 13 травня внаслідок аварії двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області.

Також у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер.