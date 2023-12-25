У США вдруге за вихідні сталася смертельна стрілянина в торговому центрі
Одна людина загинула на місці від вогнепального поранення
У США вдруге за два дні сталася смертельна стрілянина у торговельному центрі – у місті Колорадо-Спрінгс одна людина загинула і дві особи зазнали поранень. Про це повідомляє ABC News.
Інцидент стався у неділю ввечері у ТЦ The Citadel Mall. Між двома групами виникла суперечка, що призвело до стрілянини.
За даними поліції міста Колорадо-Спрінгс, одна людина загинула на місці від вогнепального поранення, ще двох людей, чоловіка і жінку, й доправили у лікарню у тяжкому стані.
Після стрілянини були затримані кілька людей. Правоохоронці з’ясовують, чи є серед них підозрюваний.
Нагадаємо, 23 грудня в американському місті Окала, штат Флорида, у торговельному центрі Paddock Mall сталася стрілянина, внаслідок чого загинув чоловік та були поранені кілька людей.
Нагадаємо, що 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста.
Згодом поліція уточнила кількість жертв масової стрілянини у Празі.
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