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Нові санкції проти Росії, спільне виробництво зброї між Україною та США. Головне за 7 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нові санкції проти Росії, спільне виробництво зброї між Україною та США. Головне за 7 грудня
фото з відкритих джерел

Обмеження запроваджуються щодо 185 іноземців, переважно громадян РФ

Зеленський підписав нові санкції проти росіян, РФ оголосила дату президентських виборів, Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї. «Главком» склав добірку новин 7 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО

Київський апеляційний суд залишив під арештом народного депутата України Олександра Дубінського, який  підозрюється у держзраді. Зазначається, що суд проходив у закритому режимі. Дубінський пробуде в СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу.

Росія оголосила дату президентських виборів

Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року. Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що до 12 грудня необхідно ухвалити рішення про вибори президента Росії у «нових регіонах» – анексованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Українська сторона підписала меморандум із Міністерством оборони США про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні Збройні Сили необхідною зброєю. Йдеться про протиповітряну оборону, ремонт та технічне обслуговування техніки та виробництво критично важливих боєприпасів. Також угода передбачає виробництво гібридних систем ППО. Зазначається, що Україні вже надали технології для початку виробництва таких систем у рамках програми FrankenSAM.

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Зеленський підписав нові санкції проти росіян

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо громадян та компаній РФ.

Обмеження запроваджуються щодо 185 іноземців, переважно громадян РФ. А також до списку потрапило 180 компаній, зареєстрованих на території Росії. До переліку фізосіб, зокрема, входять Апті Алаудінов та Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечені Кадирова.

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Теги: росія США санкції вибори в Росії Володимир Зеленський

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