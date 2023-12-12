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Зеленський прибув у Конгрес США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув у Конгрес США
фото скріншот відео

Президент України у Конгресі хоче провести зустріч з американськими сенаторами

Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано кілька зустрічей. Про це свідчить трансляція Sky News.

Президент України у Конгресі хоче провести зустріч з американськими сенаторами. Ймовірно, головною темою обговорень стане нове фінансування допомоги нашій країні, яке входить у запит президента Джо Байдена на понад $100 млрд.

Також він проведе переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де ключовою темою також буде допомога Україні.

Як повідомлялося, зустріч президентів США та України в рамках візиту Зеленського запланована на вівторок, 12 грудня, на 14:00 (21:00 за Києвом). О 16:15 (23:15 за Києвом) президенти Зеленський та Байден вийдуть до представників ЗМІ на спільну пресову конференцію.

У Білому домі підтвердили, що зустріч президентів відбудеться сьогодні. «Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США із зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Зустріч відбулася в Національному університеті оборони США.

Також під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Основною темою для обговорення стало спільне виробництво зброї. Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який має розміщуватися на території України.

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Теги: США Володимир Зеленський президент Сенат США переговори

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