США підбивають Україну до перемовин з Росією? Білий дім відреагував

Раніше ЗМІ повідомляли, що офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заперечив інформацію щодо схиляння України до переговорів з Росією. Про це пише пресслужба Білого дому.

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«Ми завжди казали, що це питання України. Ми нічого не вирішуємо про Україну без України. І я думаю, що інша реальність полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що Росія бажає вести змістовні, справжні мирні переговори. Нам здається, що президент Путін говорить про те, щоб почекати принаймні ще рік або більше, перш ніж він подумає про припинення цієї війни, і було б безглуздо вести дискусію з боку України – це не діалог, це монолог капітуляції. Тому це не є частиною нашої політики», – заявив він.

Нагадаємо, у матеріалі видання Bild військовий оглядач Юліан Репке з посиланням на єдине джерело в урядових колах ФРН написав, що влада США та Німеччини «хоче змусити президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією».

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За задумом США та Німеччини – найбільших донорів військової допомоги Україні – Київ має підійти до переговорів у «стратегічно вигідній переговорній позиції», щоб обговорювати з Кремлем «суверенітет та територіальну цілісність», написав оглядач.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

До слова, у Державному департаменті США заявили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів із Росією не може йтися. Рішення про перемовини з РФ може приймати лише українська сторона.