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США запланували тотальну модернізацію ядерного озброєння

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США запланували тотальну модернізацію ядерного озброєння
США візьмуться за модернізацію ядерних боєприпасів
фото із відкритих джерел

США планує у 2024 році випустити 80 плутонієвих серцевин для ядерних боєприпасів

США планують провести модернізацію низки ядерних боєприпасів, а також провести нові, випливає з даних звіту опублікованих Національним управлінням з ядерної безпеки (NNSA).

NNSA презентувала План контролю та управління запасами (SSMP) на 2024 фінансовий рік. «SSMP – це щорічний документ, який описує програми ядерної безпеки NNSA, описує статус наших основних програм і висвітлює ключові бюджетні дані. Цьогорічний звіт підтверджує плани NNSA підтримувати безпечний, захищений, надійний та ефективний запас ядерної зброї США та детально описує плани і ключові заходи управління щодо модернізації запасів, рекапіталізації інфраструктури та науки, досліджень технології та інженерних можливостей», – сказала заступниця секретаря Національного управління з ядерної безпеки Джилл Грубі.

Зокрема, передбачається випустити 80 плутонієвих серцевин для ядерних боєзарядів, модернізувати боєголовку W80-4 для оснащення крилатих ракет морського базування Tomahawk, створити ядерну боєголовку W87-1 для розроблюваної міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel, боєголовку W93 для балістичних ракет головні частини W88 для нинішніх стратегічних підводних човнів класу Ohio, а також продовжити виробництво авіабомб B61-12.

У доповіді також йдеться, що ВПС США отримали нові ядерні авіабомби B61-12. Наразі ними оснащуються стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit. B61-12 призначена для модернізації та заміни існуючих старих ядерних авіабомб B61-3/-4. Вона має кілька варіантів меншої та середньої потужності (0,3-50 кілотонн). Однак менша потужність компенсується за рахунок хвостового оперення, яке робить авіабомбу керованою і точнішою, що дозволяє не спускати її з парашутом, а скидати заряд з літака, що летить на великій висоті. Бомба автономно планує у бік мети багато кілометрів, у разі потреби «підрулюючи» до неї.

Нагадаємо, за офіційними даними, на шести базах у п'яти європейських країнах та Туреччині розміщено приблизно 100 ядерних тактичних авіабомб B61 у підземних сховищах.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про свій намір розробити ядерну бомбу, яка стане у 24 рази потужнішою за бомби, скинуті на Японію під час Другої світової війни. Про це повідомляє Fox News.

Пентагон проситиме у Конгресу виділення грошей на розробку термоядерної бомби B61-13. Потужність цієї бомби буде в 24 рази більшою, ніж у тієї, яку скинули на Хіросіму під час Другої світової війни. B61-13 також буде приблизно в 14 разів більшою, ніж бомба, скинута на Нагасакі.

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Теги: технології США ядерна зброя

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