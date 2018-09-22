У США стартувало дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу



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Офіційно вибори до Конгресу відбудуться 6 листопада

На проміжних виборах до Конгресу громадяни США обирають усіх 435 депутатів Палати представників, а також 35 зі 100 членів Сенату США

У Сполучених Штатах 21 вересня розпочалося дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу.

Офіційно вибори до Конгресу відбудуться 6 листопада, але у штаті Міннесота виборчі дільниці вже відкрили для тих, хто бажає проголосувати раніше. Дострокове голосування також розпочалося і в Південній Дакоті.

У наступні шість діб виборчі дільниці відкриються ще в чотирьох штатах, у тому числі в таких важливих, як Міссурі та Нью-Джерсі. А упродовж ще двох тижнів - у семи, включно з Каліфорнією, Монтаною та Аризоною.

На проміжних виборах до Конгресу громадяни США обирають усіх 435 депутатів Палати представників - нижньої палати Конгресу США, а також 35 зі 100 членів Сенату США. Крім того, обиратимуть 36 губернаторів, а також членів законодавчих зборів 46 штатів.

У фокусі стоїть питання, чи продовжать республіканці зберігати контроль у Конгресі. Аналіз попередніх виборів вказує на те, що результати виборів до Сенату та Палати представників важко передбачити. Демократи сподіваються, що зможуть контролювати принаймні одну з палат американського Конгресу, що дасть їм більше можливостей вести стримувальну політику щодо президента США Дональда Трампа.

З огляду на вибори 2016 року в США існують побоювання щодо можливого зовнішнього втручання у проміжні вибори.

До слова, у вересні представники Facebook та Twitter дали свідчення в Конгресі США щодо готовності протистояти дезінформації в соцмережах, зокрема під час виборів.

Джерело: DW