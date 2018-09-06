Топ-менеджери Facebook та Twitter виступили в Конгресі США



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Фото: AFP Виконавчі директори компаній Twitter (Джек Дорсі) та Facebook (Шеріл Сендберг) перед слуханнями

Зазначимо, що компанія Google нікого не делегувала на слухання, що викликало обурення серед сенаторів

Представники Facebook та Twitter дали свідчення в Конгресі США щодо готовності протистояти дезінформації в соцмережах, зокрема під час виборів.

Про це повідомляє ВВС.

За даними видання, старші виконавчі директори компаній Facebook та Twitter, Шеріл Сендберг та Джек Дорсі, свідчили в Конгресі з приводу недостатньої протидії дезінформації в соціальних мережах під час останніх виборів президента США. Вони відповіли на питання щодо готовності до зовнішнього втручання в суспільно-політичні процеси в майбутньому.

Зазначимо, що компанія Google нікого не делегувала на слухання, що викликало обурення серед сенаторів.

«Дивлячись назад, очевидно, що серйозні помилки були допущені у Facebook та Twitter. Ви, як і уряд США, були схоплені зненацька підлими атаками на хід наших виборів. Навіть після виборів ви відмовлялися зізнатися в наявності проблеми», - звернувся сенатор-демократ Марк Ворнер до делегатів.

Представника Twitter Джека Дорсі запитали, чи не збирається компанія ввести індикатор автоматизованих сторінок-«ботів», на що він відповів, що така ідея розглядається і Twitter здатен відмічати тих «ботів», яких можна виявити.

Також у Дорсі запитали, чому Twitter не повідомляв політикам про дезінформацію, що стосується їх. Він погодився, що бездіяльність компанії була «неприйнятною».

Делегата від Facebook, Шеріл Сендберг, сенатори запитали, чи не порушує правила користування Facebook громадянин США, який «навмисно розповсюджує хибну інформацію».

Вона заявила, що Facebook не бере на себе роль «арбітра правди» і співпрацює зі сторонніми компаніями, що займаються перевіркою фактів для виявлення дезінформації.

Крім того, сенатори поцікавилися, чи повідомляють соціальні мережі своїх користувачів після виявлення дезінформації, що вони мали справу з фейковими сторінками.

Дорсі зазначив, що Twitter зробила недостатньо в цьому напрямку, а Сендберг відповіла, що в окремих випадках Facebook повідомляє своїх користувачів про фейки.

Перед звітом соціальних мереж у Конгресі Facebook оприлюднила інформацію, що в період між жовтнем 2017 року та березнем 2018-го було виявлено і заблоковано 1,27 мільярди фейкових сторінок.

Крім того, в серпні Facebook та Twitter виявили та видалили сотні сторінок, які поширювали дезінформацію на користь Ірану та були пов’язані з російською розвідкою.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив Google, Facebook і Twitter «бути обережними».

Джерело: Громадське