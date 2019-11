У США визначилися з новим міністром внутрішньої безпеки

Вульф користується великою повагою – президент США

Президент Дональд Трамп повідомив про призначення нового в.о. глави Міністерства внутрішньої безпеки, яке відіграє ключову роль у реалізації імміграційної політики президента США.

Про це пише Голос Америки.

Трамп повідомив, що Чад Вульф, який досі був маловідомим співробітником Міністерства внутрішньої безпеки, стане новим виконуючим обов’язки глави відомства.

Попередній в.о. глави міністерства Кевін Макалінан заявив про відхід у відставку на початку жовтня.

«Він перевірений, вдумливий, та принциповий керівник, і я переконаний, що він добре служитиме президенту та народу США на посаді виконуючого обов’язки», – наводить слова Макалінана пресреліз відомства.

Statement from @DHSMcAleenan on @POTUS selection of Acting Undersecretary for Policy Chad Wolf to serve as Acting Secretary upon McAleenan’s departure. pic.twitter.com/l71MkcuDir