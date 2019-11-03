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    У світі

    У США визначилися з новим міністром внутрішньої безпеки

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    Чад Вульф - У США визначилися з новим міністром внутрішньої безпеки
    Чад Вульф

    Вульф користується великою повагою – президент США

    Президент Дональд Трамп повідомив про призначення нового в.о. глави Міністерства внутрішньої безпеки, яке відіграє ключову роль у реалізації імміграційної політики президента США.

    Про це пише Голос Америки.

    Трамп повідомив, що Чад Вульф, який досі був маловідомим співробітником Міністерства внутрішньої безпеки, стане новим виконуючим обов’язки глави відомства.

    Попередній в.о. глави міністерства Кевін Макалінан заявив про відхід у відставку на початку жовтня.

    «Він перевірений, вдумливий, та принциповий керівник, і я переконаний, що він добре служитиме президенту та народу США на посаді виконуючого обов’язки», – наводить слова Макалінана пресреліз відомства.

    Трамп вказав, що Вульф користується великою повагою. У минулому Вольф піддавався критиці з боку прихильників посилення імміграційної політики за те, що допомагав отримувати тимчасові візи у США іноземним робітникам.

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