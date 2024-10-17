У Туреччині з'явився офіційний перелік «податкових ухилянтів»

Туреччина взялась боротись із тими, хто не платить податки

Податково-ревізійна комісія Мінфіну Туреччини виявила 800 громадян, які витрачали понад 5 млн лір ($146 тис) на місяць

У Туреччині склали список ухилянтів від сплати податків, заборгованість яких дорівнює або перевищує 5 млн турецьких лір. Влада офіційно називає фігурантів переліку «податковими зухвалцями», пише NTV.

У реєстр внесуть відомості про тих громадян, хто на початок жовтня не сплатив податки, які слід сплатити до 31 грудня 2023 року. Їхні імена публікує філія податкової інспекції Туреччини з 15 жовтня по 31 жовтня.

Турецька влада в останні два роки докладає підвищених зусиль для виявлення великих ухилянтів від сплати податків. Тільки на першому етапі перевірок Податково-ревізійна комісія Мінфіну країни виявила 800 громадян, які витрачали понад 5 млн лір ($146 тис) на місяць, використали розкішні автомобілі та інші предмети розкоші, але не задекларували жодних доходів та не сплачували податків.

«Ми підвищимо справедливість та ефективність податків, ми збиратимемо більше податків з тих, хто більше заробляє. Ми покращимо бюджетне фінансування, борючись із тіньовою економікою», – пообіцяв міністр фінансів Мехмет Шимшек.

Глава Мінфіну також розповідав, що більше половини турецьких компаній звітують податковим відомствам про прямі збитки або невеликий прибуток, внаслідок чого Туреччина сильно відстає від 37 інших країн Організації економічного співробітництва (ОЕСР) щодо суми зібраних податків з обсягом ВВП.

У серпні один із виробників цигарок у Туреччині отримав рекордний для галузі штраф – 6 млрд лір ($181,2 млн) за результатами перевірки сплати податків. Інспекція вивчила потужність та години роботи виробничих ліній, а також споживання природного газу, тютюну та фільтрів цигарок та дійшла висновку про наявність незадекларованого доходу.

До слова, Туреччина вирішила боляче вдарити по імпортерах сталі з Росії, Китаю та Індії й підвищити мита. Анкара ввела антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної плоскої сталі від найбільших виробників. Міністерство торгівлі Туреччини повідомило, що провело аналіз відповідних угод і дійшло висновку, що ціноутворення негативно впливає на інтереси місцевої промисловості та виробників.