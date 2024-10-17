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Туреччина планує відмовитись від популярного формату відпочинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина планує відмовитись від популярного формату відпочинку
Туреччина змінює правила відпочинку для туристів
фото із відкритих джерел

Туреччина із часом може відмовитись від популярного формату відпочинку у готелях, і цьому є цілком раціональна причина 

Бізнесмени Туреччини припускають, що в майбутньому може стати менше готелів, які працюють за системою «все включено» (all inclusive) через її неефективність. Про це газеті Türkiye розповів один із членів Асоціації молодих підприємців Анкари Мустафа Коркутата.

«Щороку близько $1,4 млрд викидається даремно. Кількість об'єктів розміщення туристів, на яких застосовується система «все включено», скорочуватиметься», – заявив Коркутата.

Він зазначає, що all inclusive призводить до псування дуже великих обсягів продуктів, які не вдається повною мірою реалізувати у готелях. За його словами, може йтися про викидання 200-400 г їжі із кожної тарілки.

Бізнесмен вважає, що надалі готелі намагатимуться переходити на нову схему надання харчування відпочивавальникам. Одним із варіантів може бути співпраця з рестораторами.

«Все включено» (англ. all inclusive ) – комплекс послуг, який надають у готелях. Він передбачає безкоштовне надання харчування, різних напоїв (часто локальних) та інших видів послуг, одночасно з проживанням в готелі.

«Туристів вивозитимуть з готелю вечорами, возитимуть центром міст, а потім відвозитимуть їх на вечерю до ресторанів, з якими є домовленості. Завдяки цьому методу бізнес зможе краще заробляти, а також ефективніше конкурувати, наприклад, із сусідньою Грецією з погляду цін», – сказав він.

До слова, представники турецької індустрії туризму раніше пропонували переглянути популярний серед іноземців формат «все включено» (all inclusive) у готелях. На їхню думку, слід змінити варіанти вибору окремих послуг, наприклад, відмовитись від надання алкоголю за такою схемою.

Нагадаємо, у Туреччині виявили найбільше шахрайство з іноземними туристами: гіди возили їх на липові екскурсії в неіснуючі визначні місця. Каппадокія – історична область у центральній частині Туреччини, відома своїми унікальними ландшафтами та популярна серед мандрівників. Проте розслідування, проведене місцевими туристичними компаніями, виявило: деякі турфірми організують поїздки зовсім не туди, куди обіцяють.

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Теги: Туреччина бізнес туризм готель харчування

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