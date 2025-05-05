Влада Туреччини заборонила кесарів розтин

Влада Туреччини хоче боротися з падінням народжуваності, заборонивши плановий кесарів розтин без медпоказань. Організації із захисту прав жінок обурені. По всій країні триває бурхлива дискусія. Як повідомляє «Главком», про це пише Deutsche Welle.

«Плановий кесарів розтин більше не може проводитися в медичних центрах», – так звучить одне з положень відповідної ухвали, опублікованої в «Офіційній газеті Турецької Республіки».

Рішення міністерства охорони здоров'я однозначне: невеликим приватним клінікам більше не дозволять проводити плановий кесарів розтин без медичних показань. У майбутньому клінікам, які не мають власних операційних, взагалі буде заборонено створювати пологові відділення.

Нові правила також передбачають цифрове документування даних пацієнтів та зобов'язують медустанови відповідати сучасним стандартам безпеки та прозорості даних. Регулярні перевірки повинні гарантувати, що медичні процедури дотримуються наукових рекомендацій.

Постанова МОЗ, яка посилила правила акушерства, вже кілька днів залишається предметом гострих дебатів у Туреччині. Проурядові кола, не наводячи цифр на користь свого аргументу, стверджують, що кількість кесаревих розтинів при пологах знижується. Хоча насправді частота застосування кесаревого розтину в Туреччині значно перевищує середній показник по Європі та країнам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У 2017 році країна лідирувала за цим показником.

У Європі, таких країнах, як Швеція, Нідерланди і Франція, ця тенденція менш яскраво виражена. Європейське правило щодо цього таке: кесарів розтин робиться тільки у разі медичної необхідності, і завжди рішення приймається в процесі діалогу лікаря та породіллі. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) також вимагає дотримання суворих стандартів, коли йдеться про обмеження вибору того, як відбуватимуться пологи, щоб захистити право жінки на свободу рішень.

Родинна політика у Туреччині

У той час як багато держав виступають за ширше самовизначення жінок з цього питання, Туреччина дотримується протилежного підходу. Консервативний уряд, сформований Партією справедливості та розвитку (ПСР), лідером якої є президент Реджеп Тайїп Ердоган, спровокував бурхливу реакцію суспільства на свою нову ініціативу. Вже понад 23 роки уряд ПСР проводить так звану політику «дружнього ставлення до сім'ї», яку критикує багато борців за права жінок.

Ще в 2008 році Ердоган закликав турецьких жінок «мати не менше трьох дітей», що викликало безліч дискусій, що продовжуються досі. За словами президента, мета його ініціативи полягала в тому, щоб протистояти демографічним змінам та старінню населення країни.

І цієї мети не було досягнуто. У 2002 році вперше перемогла на парламентських виборах, народжуваність у Туреччині знизилася з 2,4 до 1,5 дитини на одну жінку, повідомляє Турецький інститут статистики. Щоб переламати негативний тренд, уряд оголосив 2025 рік «Роком родини». Кампанію влади на користь вибору «природних пологів» експерти розглядають саме у цьому контексті.

Організації із захисту прав жінок одностайно критикують останні ухвалені обмеження. «Дебати про кесарів розтин ведуться в женоненависницькому дискурсі і за допомогою заходів, спрямованих на звинувачення жінок і встановлення контролю над їхнім тілом. Підхід, в рамках якого жінок змушують народжувати і хочуть диктувати, якими вони повинні бути матерями, – це атака на їхнє право приймати власні рішення щодо свого тіла, власне, як вони мають народжувати», – заявили у турецькій організації із захисту прав жінок Lila Dach.

У свою чергу голова Федерації жіночих асоціацій Туреччини (TKDF) Джанан Гюллю вважає, що ухвала МОЗ явно порушує конституцію країни, міжнародні конвенції та основні права людини. «Конституція гарантує кожній людині право на життя, захист та розвиток її фізичної та психічної недоторканності», – написала Гюллю у заяві для преси.

За її словами, втручання у ухвалення рішення про тип пологів – це пряме посягання на фізичне самовизначення жінок та їхнє право на здоров'я. «Примусове материнство, примусові пологи, заборони на кесарів розтин – все це глибоко обмежує право жінок на самовизначення. Ми захищатимемо їх право на тілесну автономію», – пообіцяла голова TKDF.

Нагадаємо, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги може стати шляхом постійного миру в Україні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.