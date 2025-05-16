Глава української делегації назвав наступний крок у перемовинах з РФ

У Стамбулі українська та російська команди завершили переговори про припинення вогню

Міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров заявив, що наступним кроком у досягненні миру має стати пряма зустріч президентів України та Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву чиновника.

Глава Міноборони зазначив, що президент України Володимир Зеленський очікував, що переговори з Росією в Стамбулі відбудуться на високому рівні. «Україна прагне миру, Україна зосереджена на людях і ми можемо, і ми будемо продовжувати боротися. Але врешті нам потрібно завершити цю війну», – каже Умєров.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Повідомлялося, що Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський». За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Своєю чергою помічник очільника Кремля та глава російської делегації Володимир Мединський за підсумками переговорів підтвердив обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». За словами Мединського, росіяни задоволені результатом переговорів та готові надалі контактувати з українською стороною. Обидві команди найближчим часом представлять своє бачення припинення вогню.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.