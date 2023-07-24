Під Бахмутом зазнав поранення американський журналіст

Журналіст Ділан Коллінз отримав численні поранення під час атаки в лісовому масиві

35-річний американський відеожурналіст агенції AFP Ділан Коллінз у понеділок був поранений у результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмута. Про це повідомив журналіст AFP Стефані Юсеф у Twitter.

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У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмута Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу. Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він перебуває при тямі й підтримує зв’язок із колегами.

Директорка AFP в Європі Крістін Буаг’яр повідомила, що агентство розслідує обставини інциденту.

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Ділан Коллінз працює в AFP із 2018 року на посаді відеокоординатором в Лівані та Сирії, але з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року регулярно виконував завдання в Україні. Журналіст має значний досвід роботи в зонах конфліктів на Близькому Сході: у 2020 році він висвітлював війну в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що 22 липня ЗСУ ліквідували російського пропагандиста – військкора Ростислава Журавльова. Ростислав Журавльов був одним із провідних російських «воєнкорів», які супроводжували так звану «СВО» на окупованій території України. У липні 2022 року він отримав спеціальний приз російської премії «Золоте перо» за «сміливість при виконанні журналістського обов’язку». Ростислав Журавльов ще з 2014 року брав участь в агресії проти України. Пізніше Міжнародна організація журналістів здивувала заявою, назвавши російського пропагандиста-бойовика Журавльова «журналістом»