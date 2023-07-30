У Таїланді вибухнув склад феєрверків: є загиблі та понад 100 поранених (відео)

Вибух у провінції Наратхіват забрав життя 10 людей

Учора, 29 липня, на півдні Таїланду стався вибух на складі з піротехнікою. Унаслідок цього загинуло щонайменше 10 людей, понад 100 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє The Independent.

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Як зазначається, інцидент стався в провінції Наратхіват. За даними місцевої влади, через вибух щонайменше 118 людей поранені. Також пошкоджені понад 100 будинків у радіусі 500 метрів. Під завалами досі перебувають люди.

Губернатор провінції Санан Понгаксорн повідомив, що вибух, ймовірно, спровокували будівельні роботи, які проводилися на складі. За його словами, іскри від зварювання металу спричинили загоряння та вибух феєрверків, які зберігалися всередині.

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Також видання пише, що вчора вибух прогримів ще й на фабриці феєрверків на півдні Індії, в районі Крішнагірі в штаті Таміл Наду. У результаті цієї трагедії загинули вісім людей, ще кілька отримали поранення. Що стало причиною вибуху – не відомо.

Нагадаємо, нещодавно на Філіппінах затонуло пасажирське судно. Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 26 людей.

До слова, на початку липня тайським рятувальникам не вдалося допомогти 35-річному російському туристу на острові Пхукет, який виліз на дах знаменитого храму Ват Чалонг. Після тривалих умовлянь, а також спроб безпечно спустити чоловіка на землю, він зістрибнув униз.