У Польщі літак впав на ангар з людьми: є загиблі та поранені

На місце події було направлено багато пожежних підрозділів та медичних рятувальників

У Польщі з невідомих причин літак Cessna 208 Caravan врізався в ангар, в якому перебувало близько 20 осіб. Про це повідомляє Remiza.

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П'ятеро осіб загинули, а ще п'ятеро отримали поранення. Інцидент стався на аеродромі в селі Чрчинно в Новодвурському повіті.

Причини аварії наразі невідомі. На місце події було направлено багато пожежних підрозділів та медичних рятувальників, включаючи загін із Варшави, щоб надати допомогу та забезпечити безпеку на місці події.

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Раніше повідомлялося, що у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення.

Також у п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані.

До слова, 17 липня, Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, якому оголосили підозру за збиття на смерть військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві.