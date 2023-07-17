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У Польщі літак впав на ангар з людьми: є загиблі та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Польщі літак впав на ангар з людьми: є загиблі та поранені
Унаслідок аварії загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро дістали поранення
фото: скріншот

На місце події було направлено багато пожежних підрозділів та медичних рятувальників

У Польщі з невідомих причин літак Cessna 208 Caravan врізався в ангар, в якому перебувало близько 20 осіб. Про це повідомляє Remiza.

П'ятеро осіб загинули, а ще п'ятеро отримали поранення. Інцидент стався на аеродромі в селі Чрчинно в Новодвурському повіті.

Причини аварії наразі невідомі. На місце події було направлено багато пожежних підрозділів та медичних рятувальників, включаючи загін із Варшави, щоб надати допомогу та забезпечити безпеку на місці події.

Раніше повідомлялося, що у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення. 

Також у п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані. 

До слова, 17 липня, Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, якому оголосили підозру за збиття на смерть військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві.

 

Теги: літак смерть аварія поранення

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