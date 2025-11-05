Головна Світ Соціум
У Судані повстанці збили військово-транспортний літак: загинув екіпаж

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Іл-76 використовували Повітряні сили Судану для переміщення військ
Сили швидкої підтримки використали для знищення урядового військово-транспортного літака систему протиповітряної оборони (ППО) FK-2000 китайського виробництва

Антиурядові сили Судану 4 листопада збили військово-транспортний літак Іл-76 під містом Бабанус. Весь особовий склад, який на той момент перебував на борту, загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Blog.

На відеозаписах, що поширили антиурядові сили у соцмережах, видно уламки великого транспортного літака білого кольору з характерними конструктивними особливостями, зокрема хвостовою частиною, залишки якої можна побачити на кадрах. Саме такий Іл-76 використовували Повітряні сили Судану для переміщення військ, обладнання та припасів між військовими базами.

Сили швидкої підтримки використали для знищення урядового військово-транспортного літака систему протиповітряної оборони (ППО) FK-2000 китайського виробництва, яку вони нібито одержали від Об’єднаних Арабських Еміратів.

Раніше у Судані внаслідок авіакатастрофи загинули понад 40 осіб та щонайменше 10 поранено. Літак упав у густонаселеному районі неподалік від військового аеродрому в місті Омдурман, що входить в агломерацію столиці країни Хартума. Серед загиблих є як військові, так і цивільні особи.

Теги: Судан авіакатастрофа

