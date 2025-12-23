Головна Світ Соціум
Німеччина заарештувала українця у справі про підготовку диверсій на залізниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Німеччина заарештувала українця у справі про підготовку диверсій на залізниці
Українця було затримано у швейцарському кантоні Тургау ще в середині травня
фото: AP (ілюстративне)

Згідно з матеріалами справи, затриманий разом зі спільниками планував серію підпалів та вибухів

У Німеччині екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії, взято під варту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt.

Згідно з даними слідства, обвинувачений з двома спільниками нібито погодилися здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині. Зазначається, що замовники диверсій, імовірно, пов'язані з Росією.

Як зазначають журналісти, українці планували відправляти з Німеччини до України посилки з вибуховими або запальними пристроями. Під час транспортування ті мали б спалахувати.

У березні один з обвинувачених відправив у Кельні дві пробні посилки, які були обладнані GPS-трекерами. Розслідування показало, що замовником був чоловік, якого згодом доставили до Карлсруе.

Генеральний прокурор ухвалив рішення щодо його арешту в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. Через сім місяців чоловіка було доставлено до Німеччини.

Двоє спільників, яких у травні також заарештували в Кельні та Констанці, кілька місяців тому постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Наразі вони перебувають під вартою.

До слова, польська прокуратура висунула обвинувачення громадянину України Володимиру Б. у пособництві вчинення диверсії на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада в інтересах російської розвідки. За версією слідства чоловік сприяв злочинцям у вчиненні диверсії, зокрема вивчаючи місцевість та готуючи подальші диверсійні дії.

Теги: Німеччина залізниця диверсія російські агенти вибухівка

