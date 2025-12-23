Головна Світ Соціум
Поліція заарештувала активістку Тунберг під час пропалестинського протесту у Лондоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Поліція заарештувала активістку Тунберг під час пропалестинського протесту у Лондоні
Тунберг була заарештована за демонстрацію плаката, підтримуючи заборонену організацію
фото: Reuters

у Тунберг була звільнена під заставу і залишиться на волі до березня 2026 року

Шведська активістка Грета Тунберг була заарештована поліцією в центрі Лондона під час протесту на підтримку учасників голодування в рамках кампанії «Дія за Палестину». Про це повідомляє Sky News, пише «Главком».

Тунберг була заарештована за демонстрацію плаката, підтримуючи заборонену організацію, під час протесту біля офісів страхової компанії Aspen. Протестувальники, серед яких були й інші активісти, вимагають припинення розміщення збройових заводів у Великій Британії, які постачають зброю Ізраїлю, а також припинення жорстокого поводження з ув'язненими, які голодують.

Поліція заарештувала активістку Тунберг під час пропалестинського протесту у Лондоні фото 1
фото: Reuters

Після арешту Тунберг була звільнена під заставу і залишиться на волі до березня 2026 року. Організація «Захистимо наших присяжних» закликала до негайного звільнення активістки, висловлюючи сумнів у правильності інтерпретації заборони на «Палестинську дію».

Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових повноважень для поліції, які дозволять обмежувати або переносити повторні пропалестинські протести, що викликають напруження у суспільстві. 

