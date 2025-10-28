У Кенії розбився пасажирський літак з туристами: 11 загиблих

Серед загиблих пасажирів – вісім громадян Угорщини та два громадянина Німеччини

У прибережному регіоні Кенії розбився літак з іноземними туристами на борту. За попередніми даними, загинуло 11 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Авіакатастрофа сталася в окрузі Квале, коли літак летів до національного заповідника Масаї-Мара. За даними влади, повітряне судно типу Cessna Caravan розбилося через кілька хвилин після зльоту й загорілося.

Літак впав у горбистій місцевості приблизно за 40 км від аеродрому Діані. Кенійське управління цивільної авіації повідомило, що на борту перебували 11 людей, включно з екіпажем. Причини катастрофи з'ясовують.

Згодом авіакомпанія Mombasa Air Safari підтвердила, що в авіатрощі ніхто не вижив. Серед загиблих пасажирів – вісім громадян Угорщини та два громадянина Німеччини, пілот був кенійцем.

