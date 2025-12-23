Російський журналіст втратив громадянство через матеріал про злочини окупантів

З 2023 року в Росії діє закон, за яким людину можна позбавити набутого громадянства

Засновник російського ЗМІ «Важные истории» Роман Анін втратив російське громадянство. Рішення було прийнято на підставі заочного вироку журналісту за статтею про поширення «фейків» про армію РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами російських силових структур, медійник був позбавлений російського паспорта на підставі статті 22 закону «Про громадянство РФ», яка передбачає позбавлення громадянства у зв'язку з «вчиненням злочину».

Варто зазначити, що російське громадянство Аніна – набуте. Громадянин Молдови отримав російський паспорт у 2006 році. Коли саме громадянство було анульовано – невідомо.

Роман Анін у березні цього року був заочно засуджений до 8,5 років колонії у справі про «фейки». Приводом для кримінальної справи стали три відеоролики ЗМІ, які були випущені у 2022 році.

У них журналісти розповіли про окупанта, який воював проти України та зізнався в мародерстві й вбивстві мирного жителя в Київській області. Російський загарбник підтвердив, що накази про розстріл мирних жителів віддавалися російським командуванням неодноразово.

З кінця жовтня 2023 року в Росії діє закон, за яким людину можна позбавити набутого громадянства за військові «фейки», «дискредитацію армії», заклики до екстремістської діяльності, пропаганду тероризму та деякі інші.ʼ

Нагадаємо, Державна дума РФ ухвалила поправки, які забороняють позбавляти громадянства Росії мешканців окупованих територій України, яких Москва «включила» до своєї конституції. Водночас ці ж поправки значно розширюють перелік злочинів, за які можна втратити набуте російське громадянство.

До слова, російські державні ЗМІ готують громадськість до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що Росія досягне мети знищити українську державність протягом десяти років.