ВМС розкрили подробиці катастрофи російського Су-30СМ у Криму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ВМС розкрили подробиці катастрофи російського Су-30СМ у Криму
Військово-Морські Сили припускають, що літак міг бути збитий силами російської протиповітряної оборони
колаж: glavcom.ua

Військово-Морські Сили ЗСУ підтвердили збиття російського винищувача в окупованому Криму

Військово-Морські Сили ЗСУ оприлюднили подробиці катастрофи російського багатоцільового винищувача Су-30СМ, яка сталася у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим. Інформацію було отримано засобами радіоперехоплення ВМС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС ЗСУ.

Згідно з повідомленням ВМС ЗСУ, засоби розвідки зафіксували радіоперехоплення, яке свідчить про аварію літака: «Двигуни зайнялися, літак впав».

Перехоплення також підтвердило факт катапультування екіпажу російського винищувача. Повітряне судно виконувало завдання, проте, як зазначають ВМС, «ймовірно, впало з невстановлених причин».

Військово-Морські Сили припускають, що літак міг бути збитий силами російської протиповітряної оборони під час відбиття атаки безпілотних літальних апаратів.

«Ймовірно, противник під час відбиття атаки БПЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач», – йдеться у повідомленні ВМС.

Нагадаємо, зранку повідомляли про те, що у російському Сочі нібито працює система ППО. Відбивається ракетна та дронова атака. Про це повідомив мер міста Андрій Прошунін.

«Прошу місцевих і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч з береговою лінією – ні в якому разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління», – написав мер.

Теги: Крим окупанти системи ППО винищувач авіакатастрофа

