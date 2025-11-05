Головна Світ Соціум
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Три людини загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок катастрофи вантажного літака MD-11 компанії UPS, що сталася в Луїсвіллі, штат Кентуккі
фото: Reuters

Кількість загиблих може зрости, оскільки масштаби трагедії є значними

Три людини загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок катастрофи вантажного літака MD-11 компанії UPS, що сталася в Луїсвіллі, штат Кентуккі. Про це повідомив губернатор штату Енді Бешир на пресконференції, пише «Главком».

Він додав, що кількість загиблих може зрости, оскільки масштаби трагедії є значними.

«Ми вважаємо, що загинули як мінімум три людини. Це число може збільшитися», – сказав Бешир. 

За даними UPS, на борту літака перебували троє членів екіпажу. Відеозаписи з місця події, показані телеканалом WLKY, продемонстрували момент, коли літак злетів з палаючим крилом, а при ударі об землю утворився величезний вогняний кулю. Після падіння кілька будівель поблизу злітно-посадкової смуги були охоплені полум'ям.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що літак, який випустили 34 роки тому, вирушив до Гонолулу і розбився відразу після зльоту.

Аеропорт Луїсвілла був закритий для повітряного руху, і рятувальні служби працюють на місці аварії. Літак McDonnell Douglas MD-11, який зазнав аварії, мав бортовий номер N259UP. Це один з великих вантажних лайнерів, які активно використовуються компанією UPS для перевезень.

США авіакатастрофа літак смерть

