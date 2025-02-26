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У Судані військовий літак врізався в житловий будинок: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Судані військовий літак врізався в житловий будинок: є жертви
Пошукові роботи на місці інциденту тривають
скріншот з відео

Серед загиблих є як військові, так і цивільні

У Судані внаслідок авіакатастрофи загинули понад 40 осіб та щонайменше 10 поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Літак упав у густонаселеному районі неподалік від військового аеродрому в місті Омдурман, що входить в агломерацію столиці країни Хартума. Серед загиблих є як військові, так і цивільні особи.

Серед жертв катастрофи – генерал-майор Бар Ахмед, воєначальник урядової армії, який раніше обіймав посаду начальника гарнізону столиці Судану Хартума.

Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Суданська армія і Сили швидкої підтримки (RSF) ведуть війну із середини квітня 2023 року, унаслідок якої, за даними ООН і місцевої влади, загинуло більше ніж 20 тис. осіб, а 14 млн людей стали переміщеними особами.

Нагадаємо, у Торонто літак перекинувся прямо під час посадки. Внаслідок аварії постраждало 18 пасажирів рейсу Delta Air Lines.

Як повідомлялося, у Бразилії літак врізався в громадський транспорт.

До слова, на півдні Аризони у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

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Теги: авіакатастрофа літак Судан

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