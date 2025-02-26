У Судані військовий літак врізався в житловий будинок: є жертви

Серед загиблих є як військові, так і цивільні

У Судані внаслідок авіакатастрофи загинули понад 40 осіб та щонайменше 10 поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Літак упав у густонаселеному районі неподалік від військового аеродрому в місті Омдурман, що входить в агломерацію столиці країни Хартума. Серед загиблих є як військові, так і цивільні особи.

У Судані військовий літак врізався в житловий будинок. На цей час відомо про 19 загиблих. pic.twitter.com/VXXuK5RobU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 26, 2025

Серед жертв катастрофи – генерал-майор Бар Ахмед, воєначальник урядової армії, який раніше обіймав посаду начальника гарнізону столиці Судану Хартума.

Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Суданська армія і Сили швидкої підтримки (RSF) ведуть війну із середини квітня 2023 року, унаслідок якої, за даними ООН і місцевої влади, загинуло більше ніж 20 тис. осіб, а 14 млн людей стали переміщеними особами.

Нагадаємо, у Торонто літак перекинувся прямо під час посадки. Внаслідок аварії постраждало 18 пасажирів рейсу Delta Air Lines.

Як повідомлялося, у Бразилії літак врізався в громадський транспорт.

До слова, на півдні Аризони у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей.