У США розбився вантажний літак

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США розбився вантажний літак
скриншот з відео

Наразі причини катастрофи не з'ясовані, але федеральні органи та експерти вже почали розслідування

У США, поблизу міжнародного аеропорту в Луїсвіллі, штат Кентуккі розбився великий вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що належав компанії UPS. Про це повідомляє ВВС, пише «Главком».

Літак виконував рейс з Луїсвілля до Гонолулу, коли о 17:15 за місцевим часом він зазнав аварії незабаром після зльоту.

Інформацію про катастрофу підтвердило Федеральне управління цивільної авіації США, яке зазначило, що вантажний літак зазнав аварії неподалік від аеропорту, що є міжнародним хабом для служби доставки UPS, відомим як UPS Worldport.

За словами представників поліції Луїсвілла, на місці аварії виявлено постраждалих, хоча точна кількість і ступінь тяжкості поранень ще не встановлені. Згідно з повідомленнями очевидців, на місці катастрофи утворилися густі клуби диму, які добре видно на кадрах, опублікованих в соціальних мережах.

У США розбився вантажний літак фото 1
скриншот

Аеропорт Луїсвілла був закритий для повітряного руху, і рятувальні служби працюють на місці аварії. Літак McDonnell Douglas MD-11, який зазнав аварії, мав бортовий номер N259UP. Це один з великих вантажних лайнерів, які активно використовуються компанією UPS для перевезень.

Наразі причини катастрофи не з'ясовані, але федеральні органи та експерти вже почали розслідування для визначення обставин і причин інциденту. Інформація про загиблих та точні деталі події очікуються після завершення рятувальних робіт та попереднього огляду місця катастрофи. У радіусі кількох кілометрів оголосили небезпечну зону.

До слова, у прибережному регіоні Кенії розбився літак з іноземними туристами на борту. За попередніми даними, загинуло 11 людей. 

