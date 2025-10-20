Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих

Авіакомпанія Emirates поки не коментувала подію

У міжнародному аеропорту Гонконгу вантажний Boeing 747 авіакомпанії Emirates, що летів з Дубая, з'їхав зі злітно-посадкової смуги і впав у море. Повідомляється про двох загиблих. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Літак не зміг вчасно зупинитися під час посадки на північній смузі і, зіштовхнувшись із наземним транспортним засобом, упав у воду. На борту перебувало чотири члени екіпажу, які не постраждали, однак двоє людей, що знаходилися в наземному транспорті, загинули.

Один з них був витягнутий з води, але помер на місці, інший був доставлений до лікарні, де також помер. Після аварії північна злітно-посадкова смуга була закрита, але інші смуги аеропорту продовжували працювати. Авіакомпанія Emirates поки не коментувала подію.

За повідомленнями ЗМІ, літак був вантажним Boeing 747, який належить турецькій авіакомпанії AirACT, що надає додаткові вантажні перевезення великим перевізникам.

