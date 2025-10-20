Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих
Вантажний літак Emirates з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі
фото з відкритих джерел

Авіакомпанія Emirates поки не коментувала подію

У міжнародному аеропорту Гонконгу вантажний Boeing 747 авіакомпанії Emirates, що летів з Дубая, з'їхав зі злітно-посадкової смуги і впав у море. Повідомляється про двох загиблих. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Літак не зміг вчасно зупинитися під час посадки на північній смузі і, зіштовхнувшись із наземним транспортним засобом, упав у воду. На борту перебувало чотири члени екіпажу, які не постраждали, однак двоє людей, що знаходилися в наземному транспорті, загинули.

Один з них був витягнутий з води, але помер на місці, інший був доставлений до лікарні, де також помер. Після аварії північна злітно-посадкова смуга була закрита, але інші смуги аеропорту продовжували працювати. Авіакомпанія Emirates поки не коментувала подію.

За повідомленнями ЗМІ, літак був вантажним Boeing 747, який належить турецькій авіакомпанії AirACT, що надає додаткові вантажні перевезення великим перевізникам.

Нагадаємо, гелікоптер Bell 220SP зазнав аварії на пляжі Гантінгтон-Біч, Каліфорнія, під час фестивалю «Автомобілі та гелікоптери». Вертоліт впав прямо на пальму в одній з найбільш людних частин міста, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

До слова, на автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей. 

Теги: літак перевезення Гонконг авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» втрачає клієнтуру і обсяги надходжень
Президент Спілки виробників будматеріалів: пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватись за рахунок податків
14 жовтня, 16:35
Літаки RC-135 надають стратегічну електронну розвідку керівництву США
Американський розвідувальний літак здійснював польоти навколо Калінінграда
8 жовтня, 23:55
Рейси затримуються в деяких аеропортах США
Затримано 6 тис. рейсів: американські аеропорти паралізовані через нестачу диспетчерів
8 жовтня, 12:18
Черги з тисяч фур на кордоні Казахстану та Росії через перевірку підсанкційних товарів
Фури з Китаю застрягли на кордоні Казахстану та Росії
2 жовтня, 15:28
Ганна Старостенко: Трагедія Бабиного Яру назавжди лишиться пересторогою людству
Київ вшанував жертв масових розстрілів у Бабиному Яру
29 вересня, 18:03
Речниця МЗС назвала інформацію про готовність Європи збивати російські винищувачі «вигадкою»
Росія відреагувала на попередження Європи про збиття літаків
26 вересня, 07:51
Спецпризначенці ГУР спалили два транспортних літаки російських загарбників
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
25 вересня, 08:47
Російський літак помітили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
21 вересня, 16:59
Російські літаки порушили повітряний простір Естонії
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10

Соціум

Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
Армія оборони Ізраїлю повернулась до перемир'я в секторі Газа після ударів по ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю повернулась до перемир'я в секторі Газа після ударів по ХАМАС
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих
Оренбурзький газопереробний завод призупинив постачання газу з Казахстану після атаки дронів
Оренбурзький газопереробний завод призупинив постачання газу з Казахстану після атаки дронів
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua