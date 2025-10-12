Головна Світ Соціум
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі в Каліфорнії: п’ятеро постраждалих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі в Каліфорнії: п’ятеро постраждалих
скриншот з відео

Всі п’ятеро постраждалих були госпіталізовані

Гелікоптер Bell 220SP зазнав аварії на пляжі Гантінгтон-Біч, Каліфорнія, під час фестивалю «Автомобілі та гелікоптери». Вертоліт впав прямо на пальму в одній з найбільш людних частин міста, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СВS News.

Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом. На борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося витягти з уламків. Крім того, троє перехожих, які знаходилися на вулиці в момент падіння, також отримали травми. Всі п’ятеро постраждалих були госпіталізовані, але їхній стан наразі не уточнюється.

Поліція вже перекрила рух у районі інциденту та розпочала розслідування причин катастрофи. Місцева влада закликала людей уникати цієї зони та використовувати об’їзні шляхи.

Очевидці події поділилися відео у соцмережах, на якому видно, як гелікоптер кілька разів обертається в повітрі перед тим, як врізатися в пальму і будівлю біля узбережжя.

Нагадаємо, На автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей. 

Теги: пляжі гелікоптер влада авіакатастрофа США

