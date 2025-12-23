Стали відомі деталі схеми, як Росія заманює кенійців на війну проти України – Bloomberg

За останні місяці Росія завербувала на війну проти України близько 200 кенійців

Росія продовжує залучати до служби у своїй армії для війни проти України громадян інших країн. Однією з них є Африка, звідки Росія шляхом обману залучає громадян Кенії у своє військо. По схему цього обману йдеться у статті Bloomberg, пише «Главком».

Один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.

«Після прибуття я виявив, що фактичне завдання полягало в отриманні вогнепальної зброї і направленні на лінію фронту в Україні, що не було зазначено в контракті і не було тією роботою, на яку я погоджувався», – розповів чоловік. Після прибуття до Росії кенійця відвезли до місцевого банку, щоб відкрити рахунок, куди мала надходити зарплатня. За словами кенійця, його змусили підписати контракт російською мовою, яку він не знав. Ці деталі завербований кенієць повідомляв послу Кенії в Росії у листопаді 2025 року.

заманила Адвокат з Кенії Вайнайна Нгугі розповів, як Росія заманила на війну проти України чоловіків з п’яти родин з міста Руака. За його словами, кенійці для РФ це «гарматне м’ясо» на передовій. Адвокат також представляє інтереси родин, чиї рідні загинули на війні, воюючи проти України, на боці Росії. Наразі рідні чоловіків не можуть забрати їхні тіла. З тими, хто ще може бути живий, родичі не мають зв’язку.

За даними МЗС Кенії, 18 кенійців зазнали поранень на фронті, тож їх госпіталізували й відправили до Кенії. «Міністерство взаємодіє з урядом Російської Федерації, щоб сприяти переміщенню кенійських громадян, зокрема й тих, що перебувають у військових таборах, у місію Кенії в Москві для подальшої репатріації» , - йдеться в повідомленні міністерства.

У МЗС Кенії також повідомляють, що за останні місяці цього року Росія заманила до своєї армії близько 200 громадян Кенії. Державний прокурор Кеннеді Амвайї заявив, що через це Управління кримінальних розслідувань країни займається перевіркою цих інцидентів.

Кеннеді Амвайї також зауважив, що до схеми вербування кенійців на війну Україну причетна ціла транснаціональна злочинна мережа, що налічує різні рекрутингові агенції та компанії в Кенії, які мають зв'язок з РФ. У зв’язку з цим кенійців закликають не приймати пропозиції щодо роботи за кордоном та за даними фактами звертатися до міністерств закордонних справ тощо.

Раніше «Главком» писав про те, що Кенія підтвердила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України. Міністерство закордонних справ Кенії повідомило, що вербувальні агентства продовжують активно працювати як у Кенії, так і в Росії, намагаючись залучити більше кенійців до участі у війні.

Нагадаємо, що голова МЗС Кенії також розповів, що кенійці, яких врятували з російської армії, зізналися, що їх змушували збирати російські дрони без попередньої підготовки. Також вони працювали з хімічними речовинами без захисного спорядження.