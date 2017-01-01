У Таїланді слониха вбила свого господаря, після чого сховала його тіло

Родичі знайшли чоловіка через кілька годин після загибелі

У Таїланді 37-річна слониха вбила свого господаря і сховала його тіло, накидавши зверху гілок. Родичі знайшли чоловіка тільки через кілька годин після загибелі, повідомляє Nation. Інцидент стався в районі Кхао Пхан у провінції Крабі на півдні країни. За словами поліцейських, родичі знайшли тіло 50-річного фермера Аморна Моракота під купою



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З відкритих джерел Ілюстраційне фото

Родичі знайшли чоловіка через кілька годин після загибелі

У Таїланді 37-річна слониха вбила свого господаря і сховала його тіло, накидавши зверху гілок. Родичі знайшли чоловіка тільки через кілька годин після загибелі, повідомляє Nation.

Інцидент стався в районі Кхао Пхан у провінції Крабі на півдні країни. За словами поліцейських, родичі знайшли тіло 50-річного фермера Аморна Моракота під купою гілля поруч з місцем, де на ланцюгу перебувала його слониха.

Згідно з розтином, чоловік помер від ударів по голові й тілу. Члени родини розповіли, що Моракот того дня збирався прикувати слониху після того, як вона протягом дня займалася перенесенням колод. Фермера кілька годин не було видно, і рідні вирушили на його пошуки.

За словами родичів, слониха раніше вже нападала на свого господаря і завдавала йому травми.