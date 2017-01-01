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    У Таїланді слониха вбила свого господаря, після чого сховала його тіло

    Родичі знайшли чоловіка через кілька годин після загибелі
    У Таїланді 37-річна слониха вбила свого господаря і сховала його тіло, накидавши зверху гілок. Родичі знайшли чоловіка тільки через кілька годин після загибелі, повідомляє Nation. Інцидент стався в районі Кхао Пхан у провінції Крабі на півдні країни. За словами поліцейських, родичі знайшли тіло 50-річного фермера Аморна Моракота під купою
    • Вчора, 17:44
    • Розсилка
    Ілюстраційне фото
    З відкритих джерел
    Ілюстраційне фото

    Родичі знайшли чоловіка через кілька годин після загибелі

    У Таїланді 37-річна слониха вбила свого господаря і сховала його тіло, накидавши зверху гілок. Родичі знайшли чоловіка тільки через кілька годин після загибелі, повідомляє Nation.

    Інцидент стався в районі Кхао Пхан у провінції Крабі на півдні країни. За словами поліцейських, родичі знайшли тіло 50-річного фермера Аморна Моракота під купою гілля поруч з місцем, де на ланцюгу перебувала його слониха.

    Згідно з розтином, чоловік помер від ударів по голові й тілу. Члени родини розповіли, що Моракот того дня збирався прикувати слониху після того, як вона протягом дня займалася перенесенням колод. Фермера кілька годин не було видно, і рідні вирушили на його пошуки.

    За словами родичів, слониха раніше вже нападала на свого господаря і завдавала йому травми.

    Таїланд вбивство
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