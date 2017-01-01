У Татарстані перестали видавати паспорти з татарськими вкладишами

Сайт управління у справах міграції ніяк не інформує про те, що за бажанням можна отримати і паспорт з вкладишем

Ще одна автентична риса Татарстану може канути в Лету: в республіці перестали видавати паспорти з татарськими вкладишами. Не знайшлося цих вкладишів навіть для тридцяти п'яти паспортів, які 12 грудня вручали за урочистих обставин у Держраді РТ - з нагоди святкування Дня Конституції Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода. Хоча голова Держради РТ



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Сайт управління у справах міграції ніяк не інформує про те, що за бажанням можна отримати і паспорт з вкладишем

Ще одна автентична риса Татарстану може канути в Лету: в республіці перестали видавати паспорти з татарськими вкладишами. Не знайшлося цих вкладишів навіть для тридцяти п'яти паспортів, які 12 грудня вручали за урочистих обставин у Держраді РТ - з нагоди святкування Дня Конституції Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Хоча голова Держради РТ Фарит Мухаметшин і запевнив у вітальній промові, що Татарстан має свій шлях розвитку і свою Конституцію, ні найменшого натяку на цей самий «свій шлях» в паспортах 14-річних одержувачів, які з'їхалися в Казань з усіх кінців республіки, не знайшлося.

До речі, і казанські паспортні столи, і сайт управління у справах міграції ніяк не інформують про те, що за бажанням можна отримати і паспорт з вкладишем. Не можна замовити особливий паспорт і через портал держпослуг.

Про проблему з бланками міністр внутрішніх справ по РТ Артем Хохорін говорив ще в лютому цього року на засіданні Держради. За його словами, в 2016 році було «видано більше 15 тисяч паспортів з додатком татарською мовою». Міністр запевнив, що послуга надається в повному обсязі і... тут же попросив уряд виділити додаткові бланки. За його словами, Управління у справах міграції вже двічі зверталася з таким запитом, але питання досі не вирішене.

«У січні писали лист до Держзнаку. Найближчим часом будемо звертатися ще, оскільки таких паспортів залишилося всього 1700. Цього вкрай мало», - поскаржився тоді міністр.

У листопаді цього року на сайті держзакупівель було опубліковано замовлення на виготовлення 11500 паспортів з татарськими вкладишами. Сума контракту 1 655 540 рублів. Конкурс завершено.

На думку співробітника Інституту історії ім. Шигабутдіна Марджані, кандидата соціологічних наук Гульнари Габдрахманова, вкладення втрачає свій сенс.

- Зараз і в країні, і в республіці правові відносини змінилися. Необхідності давати Татарстану якісь окремі права я не бачу. Національна самореалізація не сильно залежить від таких формальностей, як татарський вкладиш в паспорті. Для жителів Татарстану і для татар, що живуть за кордоном куди більш значущу роль відіграють успіхи республіки, участь Татарстану в Універсіаді, в кубку Конфедерацій, в Чемпіонаті світу з футболу та інших великих проектах. Згідно з опитуваннями, татари пишаються саме цим. Молодь зараз спокійніше ставиться до документів, вона бере участь в глобальних процесах, не зв'язуючи себе тільки з одним регіоном, - вважає Гульнара Габдрахманова.

Історик і громадський діяч Айрат Файзрахманов з цією точкою зору не згоден.

- Зараз про все, що у нас є, кажуть: «Це втрачає сенс» - і про існуючу владу, і про уроки татарської мови, і про Конституцію. Відступ за відступом. Це призведе до того, що Татарстану втратить право називатися державою, - вважає Файзрахманов.

На його думку, паспорт з вкладишем - один із символів Татарстану. До того ж тільки в цьому вкладиші татари могли написати свої імена і прізвища без помилок.

- У звичайному паспорті напишуть «Завдат Гадиєвич». А у вкладиші було б написано правильно, по-справжньому: «Җәүдәт Һади улы». Представники управління у справах міграції повинні звертати увагу на татарський вкладиш, питати у людей, чи потрібен він їм, можливо, випустити довідник двома мовами для співвітчизників, - вважає Айрат Файзрахманов.

На сторінках вкладиша немає навіть серії з номером, відсутня нумерація сторінок. Та ж історія - з татарськими сторінками в свідоцтвах про народження та шлюб. Номери документів на них відсутні. І, значить, юридичної сили ці сторінки не мають - хоча формально послуги в Татарстані можуть надаватися на двома мовами. А ось в Башкортостані вкладення на національною мовою мають серію і номер. Втім, і там зараз перестали видавати паспорти з вкладишами башкирською.