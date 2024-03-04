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У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту (фото)
Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план «Загорськ»
фото: Baza

Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження

Вибух у стався Сьогодні у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту.  Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Як зазначається, невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.

За словами джерел, звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів на мосту припинено. На місці працюють спецслужби.

У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту (фото) фото 1

За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.

На даний момент затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви та одна електричка.

Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план «Загорськ». На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначалося, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази». Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

Також відомо, що партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Волгограді. Як кажуть партизани, цей об'єкт дуже значимий для путінського режиму з погляду логістики. Станція є важливим вузлом, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова.

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Теги: вибух росія залізниця міст

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