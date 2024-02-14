На газопроводах Ірану прогриміли вибухи. Влада заявляє про теракт (відео)

Унаслідок вибуху виникла пожежа на головній лінії газопроводу в місті Боруджен

Сьогодні вночі, 14 лютого, на кількох газопроводах в Ірані сталися вибухи. Про це пише Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що вибух і пожежа сталася на головній лінії газопроводу в місті Боруджен на заході Ірану. Влада заявила, що вибухи в кількох районах лінії стали результатом саботажу та терористичних дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Центру національної газопровідної мережі Саїд Аглі в інтерв'ю державному телебаченню також назвав терактом.

Раніше повідомлялося, що Іран розпочав будівництво нового ядерного реактора. Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі розповів, що країна почала будівництво фундаменту для власного ядерного реактора в центральному місті Ісфахан.

Есламі заявив, що 10-мегаватний дослідницький реактор в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану. Він додав, що процес проєктування та будівництва реакторів вимагає деяких детальних досліджень, підготовки та проєктування обладнання. Плани щодо нового реактора в Ісфахані почалися торік.