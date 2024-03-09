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Окупанти скинули авіабомбу на Херсон: поранено 7-річну дитину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти скинули авіабомбу на Херсон: поранено 7-річну дитину
Росіяни вдарили авіаційною бомбою по багатоповерхівці
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири

8 березня російські загарбники вдарили по Херсону. Унаслідок ворожої атаки було поранено дитину. Про це повідомляють Херсонська ОВА та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик, його доставили до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу.

Також на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Їх евакуювали в безпечне місце.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб. 

Як повідомлялося, у ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники.

До слова, 7 березня у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.

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Теги: обстріл будинок Херсон вибух

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