Окупанти скинули авіабомбу на Херсон: поранено 7-річну дитину
Двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири
8 березня російські загарбники вдарили по Херсону. Унаслідок ворожої атаки було поранено дитину. Про це повідомляють Херсонська ОВА та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Унаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик, його доставили до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу.
Також на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Їх евакуювали в безпечне місце.
Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб.
Як повідомлялося, у ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники.
До слова, 7 березня у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
Внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.
Коментарі — 0