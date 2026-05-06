У центрі Парижа відкрилася виставка про українських журналістів на війні

Валерія Поліщук
Експозиція про українських журналістів має на меті показати світові ціну правди на війні
фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Український фотостенд відтворює хронологію трьох років повномасштабної війни

На вулицях Парижа відкрилася масштабна фотовиставка, один зі стендів якої присвячено роботі українських медійників та мережі Центрів журналістської солідарності під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленко в Facebook.

Експозицію «1926–2026: Свобода слова в пресі» розгорнули вздовж вулиці Ріволі біля будівлі мерії Парижа. Виставка приурочена до 100-річчя Міжнародної федерації журналістів та проходить у рамках її 32-го Конгресу. Україна займає центральне місце у хронології боротьби за свободу слова, представленій на 24 великоформатних стендах.

Український стенд під гаслом «Міжнародна солідарність рятує життя» відтворює історію трьох років повномасштабної війни: від перших запитів на евакуацію та засоби захисту до розбудови системи підтримки журналістів по всій країні.

фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Окрім цього, під час панельної дискусії в Парижі голова НСЖУ Сергій Томіленко презентував новий гайд із безпеки для журналістів. Документ містить рекомендації щодо роботи в умовах загрози від безпілотників, які стали ключовим викликом на фронті.

За словами Томіленка, дрони можуть уражати цілі на відстані до 25 км від лінії зіткнення, залишаючи медійникам на реакцію лише 30–60 секунд. Посібник включає поради щодо використання детекторів дронів та протоколи екстреного реагування.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна стала однією з найнебезпечніших країн для роботи журналістів. Міжнародні організації неодноразово закликали до посилення захисту медійників, які висвітлюють події на передовій та у прифронтових регіонах.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни декілька журналістів «Главкома» змінили професію на військову, взявши до рук зброю для захисту України. 

