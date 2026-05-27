Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз

У матеріалі йдеться про ризик атаки РФ на територію НАТО

Європейські чиновники з питань безпеки побоюються, що Росія може спробувати атакувати територію НАТО вже протягом найближчих 12 місяців. Серед потенційних цілей називають країни Балтії та острови у Балтійському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

У Європі побоюються нового етапу ескалації

У європейських столицях зростає занепокоєння через те, що Росія може спробувати вийти з глухого кута у війні проти України шляхом розширення конфлікту на територію Європи.

Серед потенційних цілей називають країни Балтії, шведські та данські острови у Балтійському морі, а також арктичні території НАТО.

Додаткове занепокоєння викликають заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого скорочення американської військової присутності у Європі та погрози виходу США з НАТО.

Європейські чиновники вважають, що Кремль може побачити шанс для посилення своїх позицій вже у найближчий рік.

На думку співрозмовників WSJ, цьому можуть сприяти енергетична криза через війну навколо Ірану та посилення ультраправих політичних сил у Європі, які виступають за відновлення закупівель російських енергоносіїв та скорочення підтримки України.

Водночас представники розвідки наголошують, що наразі немає ознак перекидання російських військ чи техніки для підготовки атак на країни НАТО.

Росія стикається з проблемами мобілізаційного ресурсу

Однак, за оцінками західних спецслужб, Росія щомісяця втрачає близько 35 тисяч військових, що вже перевищує можливості Кремля з набору нових солдатів.

У ЄС припускають, що Путін може спробувати вдатися до масштабнішої ескалації, щоб виправдати нову хвилю мобілізації.

«Якщо ви просто мобілізуєтеся для цієї війни, то ви дасте сигнал, що насправді не виграєте цю війну. Тому настає момент, коли їм необхідно ескалувати ситуацію, щоб виправдати мобілізацію», – заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

При цьому у ЄС визнають, що такий сценарій буде надзвичайно ризикованим для Кремля.

У ЄС сумніваються у готовності Кремля до нової мобілізації

Директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін зазначив, що мобілізація в Росії технічно можлива, але може створити серйозні внутрішні проблеми для режиму Путіна.

Схожу думку висловив і німецький парламентарій Норберт Реттген. «Це був би величезний і додатковий ризик для Путіна», – заявив він.

Втім, співрозмовники WSJ нагадують, що російський диктатор уже неодноразово демонстрував готовність до ризикованої ескалації.

