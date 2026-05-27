Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні

Єгор Голівець
Папа Римський Лев XIV висловився про ракети та дрони над Україною
скріншот з відео
Лев XIV заявив, що ракети та дрони руйнують надію і вбивають невинних

Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через посилення масованих ударів Росії по Україні та підтримав цивільне населення, яке постраждало від обстрілів. Про це понтифік заявив наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані, інформує «Главком».

«Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення», – сказав Папа Лев XIV.

Понтифік наголосив, що війна не здатна вирішити проблеми та лише посилює страждання.

«Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей», – заявив глава Католицької церкви.

Папа Римський також закликав до припинення насильства та підтримки мирного врегулювання. Його заява прозвучала на тлі нової хвилі масованих російських атак по українських містах.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ за останній час, застосувавши ракети різних типів та сотні дронів. У столиці були пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі, а рятувальники кілька годин розбирали завали після ударів.

Міноборони Росії офіційно заявило, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська завдали групового удару високоточною зброєю, зокрема ракетами «Орєшнік», «Іскандер», «Кинджал» та «Циркон». Традиційно для Кремля, цілями назвали «об'єкти військового управління, авіабази та підприємства ВПК».

