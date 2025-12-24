НСЖУ та український виробник передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів

За даними НСЖУ, найбільш небезпечними для роботи медіа залишаються Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області

Національна спілка журналістів України разом з українським виробником BlueBird Tech передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів «Чуйка» 3.0 для підвищення безпеки роботи медійників у прифронтових регіонах, про це повідомляє «Главком».

Передача обладнання відбулася під час експертної дискусії «Загроза з неба: дронова небезпека для журналістів і нові інструменти захисту», організованої НСЖУ. У Спілці наголошують, що рішення стало відповіддю на різке зростання кількості атак FPV-дронів на прифронтових територіях, де працюють українські та іноземні журналісти.

«Ми фіксуємо стрімке посилення російських атак із застосуванням дронів, і журналісти дедалі частіше стають прямою мішенню. Захисне обладнання та постійне оновлення протоколів безпеки – це питання збереження життя воєнних кореспондентів», – зазначив глава НСЖУ Сергій Томіленко.

У BlueBird Tech пояснюють, що передача детекторів є внеском у формування нових стандартів безпеки для роботи медіа поблизу лінії фронту.

«FPV-дрони стали однією з найбільших загроз на війні. Ми хочемо, щоб кожне журналістське відрядження в зону бойових дій завершувалося безпечним поверненням знімальної групи додому», – наголосив співзасновник компанії Валерій Зарубін.

Три детектори отримали воєнні кореспонденти, які постійно працюють у зонах підвищеного ризику. Зокрема, обладнання передали фіксеру Reuters та «Новин 24 каналу» Володимиру Павлову, який працює у Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також журналісту-міжнароднику Андрію Коваленку – виконавчому директору Академії української преси та локальному продюсеру для іноземних редакцій.

Ще два детектори передано Центрам журналістської солідарності НСЖУ у Харкові та Запоріжжі для безоплатного ротаційного використання журналістами, які виїжджають на зйомки у прифронтові регіони.

За даними НСЖУ, найбільш небезпечними для роботи медіа залишаються Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області, де атаки дронами фіксуються навіть у населених пунктах, віддалених від лінії фронту.

Детектор «Чуйка» 3.0 здатний виявляти дрони на відстані до 4 км та працює до шести годин від одного заряду. У НСЖУ зазначають, що забезпечення воєнних кореспондентів подібними приладами розглядають як новий стандарт безпеки для роботи в умовах війни.