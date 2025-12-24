Головна Країна Суспільство
НСЖУ та український виробник передали воєнним кореспондентам п'ять детекторів дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
НСЖУ та український виробник передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів
Воєнним кореспондентам передали п’ять детекторів дронів «Чуйка» 3.0
За даними НСЖУ, найбільш небезпечними для роботи медіа залишаються Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області

Національна спілка журналістів України разом з українським виробником BlueBird Tech передали воєнним кореспондентам п’ять детекторів дронів «Чуйка» 3.0 для підвищення безпеки роботи медійників у прифронтових регіонах, про це повідомляє «Главком».

Передача обладнання відбулася під час експертної дискусії «Загроза з неба: дронова небезпека для журналістів і нові інструменти захисту», організованої НСЖУ. У Спілці наголошують, що рішення стало відповіддю на різке зростання кількості атак FPV-дронів на прифронтових територіях, де працюють українські та іноземні журналісти.

«Ми фіксуємо стрімке посилення російських атак із застосуванням дронів, і журналісти дедалі частіше стають прямою мішенню. Захисне обладнання та постійне оновлення протоколів безпеки – це питання збереження життя воєнних кореспондентів», – зазначив глава НСЖУ Сергій Томіленко.

У BlueBird Tech пояснюють, що передача детекторів є внеском у формування нових стандартів безпеки для роботи медіа поблизу лінії фронту.

«FPV-дрони стали однією з найбільших загроз на війні. Ми хочемо, щоб кожне журналістське відрядження в зону бойових дій завершувалося безпечним поверненням знімальної групи додому», – наголосив співзасновник компанії Валерій Зарубін.

Три детектори отримали воєнні кореспонденти, які постійно працюють у зонах підвищеного ризику. Зокрема, обладнання передали фіксеру Reuters та «Новин 24 каналу» Володимиру Павлову, який працює у Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також журналісту-міжнароднику Андрію Коваленку – виконавчому директору Академії української преси та локальному продюсеру для іноземних редакцій.

Ще два детектори передано Центрам журналістської солідарності НСЖУ у Харкові та Запоріжжі для безоплатного ротаційного використання журналістами, які виїжджають на зйомки у прифронтові регіони.

За даними НСЖУ, найбільш небезпечними для роботи медіа залишаються Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області, де атаки дронами фіксуються навіть у населених пунктах, віддалених від лінії фронту.

Детектор «Чуйка» 3.0 здатний виявляти дрони на відстані до 4 км та працює до шести годин від одного заряду. У НСЖУ зазначають, що забезпечення воєнних кореспондентів подібними приладами розглядають як новий стандарт безпеки для роботи в умовах війни.

