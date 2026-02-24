Головна Країна Суспільство
Роковини великої війни. Історії медійників «Главкома», які стали на захист України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Роковини великої війни. Історії медійників «Главкома», які стали на захист України
Михайло Глуховський, Віталій Єрмаков, Дмитро Шеремета, Олексій Кравченко, Олексій Бик захищають Україну від російських окупантів
Деякі з працівників «Главкома» розпочали свій бойовий шлях ще у 2014-му

З початку повномасштабного вторгнення РФ деякі журналісти «Главкома» змінили професію на військову, взявши до рук зброю для захисту України. У деяких медійників діти та найближчі родичі продовжують відважно боронити Батьківщину, наближаючи перемогу та знищуючи російських окупантів. Водночас деякі працівники «Главкома» виконують завдання, про які наразі не можна говорити з міркувань безпеки. У четверту річницю вторгнення нагадуємо історії журналістів, життя яких кардинально змінила війна.

Олексій Бик

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2023 році вручив Олексію Бику «Золотий хрест»
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2023 році вручив Олексію Бику «Золотий хрест»
Олексій Бик воює з Росією ще з 2014 року. Журналіст був активним учасником Євромайдану, де отримав поранення гумовою кулею. Наразі Олексій Бик – офіцер Третього армійського корпусу 3-ї штурмової бригади. Воїн виконував бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – під Бахмутом, також воював на запорізькому напрямку. За свою службу був відзначений нагородою «Золотий Хрест». Має орден «За мужність» ІІІ ступеня. 

«...Чотири роки тому я чи не єдиний в усьому потоці їхав по Житомирській трасі до Києва, а сотні машин тікали звідти на захід. Я їхав помирати. Не було ані віри в перемогу, ані злості, ані впертості. Лише бажання зустріти ворога, як належить чоловікові. Розміняти ганьбу безсилля на звитягу жертовності. З того часу було багато крові і вогню, але більше ніколи ця війна не здавалася мені безнадійною. Дякую кожному, хто в строю. Сумую за кожним, хто поліг. Пишаються кожним, хто не здався. Слава Україні! Слава Нації!», – згадує Олексій Бик. 

Олексій Бик – бард, поет, автор пісні «Добровольці Божої чоти», що стала неофіційним гімном українського добровольчого руху завдяки однойменному документальному фільму Леоніда Кантера та Івана Яснія про захисників Донецького аеропорту. Олексій Бик – номінант на здобуття Шевченківської премії за книгу поезій «#Приголосніголосні». 

«Так, усі дуже втомлені, але у військових на фронті особливого вибору немає. У росіян є запасний план – забратися від нас геть. А у нас запасного немає, відступати немає куди», – наголошував в інтерв'ю «Главкому» Олексій Бик.

Дмитро Шеремета

За час війни Дмитро Шеремета отримав два ордени Богдана Хмельницького
За час війни Дмитро Шеремета отримав два ордени Богдана Хмельницького
Дмитро Шеремета долучився до оборони України у перші дні повномасштабної війни. За час повномасштабного вторгнення пройшов шлях від молодшого лейтенанта до майора ЗСУ. Наразі проходить службу в Центрі розмінування (підрозділ 143-го об’єднаного навчально-тренувального центру «Поділля»).

Дмитро Шеремета займався саперною справою на Донецькому напрямку, заміновував і розміновував ділянки фронту на передовій. За час війни отримав два ордени Богдана Хмельницького.

«Два чи три дні, коли після 24 лютого я працював на «Главкомі», відчував, що мені все важче писати про війну, чим наважитися взяти у ній участь. Я не оцінював себе як мегаспеціаліст, що можу кардинально змінити хід війни. Але вирішив, що мушу спробувати і можу спробувати. Найбільшим був страх не перед військом, а залишити сім’ю на тривалий час. Але і дружина і діти в мене великі молодці», – розповідав Дмитро Шеремета в інтерв'ю «Главкому».

Олексій Кравченко

Олексій Кравченко родом з Луганська
Олексій Кравченко родом з Луганська
Олексій Кравченко – боєць 4-го стрілецького батальйону 114 бригади ТРО, який має значний бойовий досвід. Він брав участь в АТО та виконував завдання під час Операції об’єднаних сил. У перші дні повномасштабного вторгнення припинив роботу у «Главкомі» та став до лав Збройних сил. У 2022 році, після звільнення Київщини, у складі зведеної роти добровольців брав участь у Харківсько-Лиманській операції, звільняв село Торське. Після відновлення батальйон був задіяний в боях на Бахмутському напрямку – в районі населених пунктів Хромове, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Там Кравченко виконував завдання на чолі взводу. 

«Я родом з Луганська. Після здобуття філологічної освіти працював журналістом у місцевих виданнях. Військової освіти не маю. Коли у 2014-му році почалася революція на Майдані, я її підтримав. Перебував у лавах громадського сектору Луганського Євромайдану. Ми з однодумцями виходили на акції протесту. Спочатку нас було небагато, потім все більше і більше. Ми намагалися проводити заходи регулярно у 2014-му. Потім відбулося захоплення адміністративних будівель проросійськими активістами, як їх тоді називали. Для нас, людей, які більш-менш розумілися на тому, що відбувалося, було очевидним, що ті події були інспіровані російськими спецслужбами. Участь у цих акціях брали пенсіонери та люди, які передивилися російського телевізора...», – говорив Кравченко в інтерв'ю «Главкому».

Михайло Глуховський

Михайло Глуховський у 2025 році долучився до лав Збройних сил України
Михайло Глуховський у 2025 році долучився до лав Збройних сил України
Михайло Глуховський захищає Україну у складі 81-го окремого батальйону зв’язку. Підрозділ забезпечує надійний зв’язок для військових на Покровському напрямку. До лав Збройних сил Глуховського мобілізувався наприкінці травня 2025 року.

«Ворога зможемо перемогти тільки якщо будемо єдині», – наголосив Михайло Глуховський.

Віталій Єрмаков

Віталій Єрмаков служить у 112-й бригаді ТрО
Віталій Єрмаков служить у 112-й бригаді ТрО
Віталій Єрмаков – журналіст та редактор видання «Главком», який у перші повномасштабної війни став до лав Збройні сили України. Долучився до 129 батальйону 25 лютого 2022 року як стрілець піхотного підрозділу.

Під час контрнаступу брав участь у боях за населенні пункти на околицях Бахмута – села Іванівське та Кліщіївка. З січня 2024 року долучився до підрозділу аеророзвідки батальйону. Відтоді служба пов'язана з безпілотними системами.

Володимир Арнаут

Володимир Арнаут разом із дружиною, редакторкою стрічки «Главкома» Надією Карбунар
Володимир Арнаут разом із дружиною, редакторкою стрічки «Главкома» Надією Карбунар
Володимир Арнаут – чоловік редакторки стрічки «Главкома» Надії Карбунар. У перші дні війни звернувся до військкомату. Через великий наплив добровольців тоді його не змогли одразу мобілізувати, тож він залишив свої дані й уже в травні отримав повістку. Службу проходив у складі 57-го окремого стрілецького батальйону, а згодом приєднався до 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Великий луг». Нині служить у підрозділі РУБАК, де працює з наземними роботизованими комплексами. За ефективне знищення окупантів захисник відзначений нагородою «Золотий хрест».

Володимир Арнаут зазначає: як би не було тяжко, сумно чи страшно, Батьківщину треба захищати. Дружина військового наголошує: «Це його тверде переконання. І він його вже три з половиною роки дотримується».

Назар Гончар

Назар Гончар долучився до лав Нацгвардії у травні 2022 року
Назар Гончар долучився до лав Нацгвардії у травні 2022 року
Назар Гончар під позивним Малиш – брат редакторки стрічки «Главкома» Іванки Гончар. Він долучився до лав Національної гвардії України у травні 2022 року. З перших місяців служби виконував бойові завдання на Бахмутському та Куп’янському напрямках. Наразі Гончар продовжує службу у роті спеціального призначення снайперів на посаді водія-санітара на Покровському напрямку. За час служби відзначений подяками та нагородами, зокрема:

  • «За оборону України» від президента Володимира Зеленського;
  • «За стійкість та незламність» від командування Нацгвардії.

«Сміливих смерть обходить, бо вони дивляться їй в очі», – наголошує військовий.

«Главком» висловлює військовим щиру вдячність за службу та з нетерпінням чекає на їхнє повернення додому – живими, неушкодженими, з перемогою. Ми пишаємося їхньою мужністю, стійкістю і вибором стати на захист країни у найтяжчий час. І віримо: обов’язково настане день, коли вони знову працюватимуть під мирним небом – у вільній, незалежній Україні.

