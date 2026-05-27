Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель оцінила перспективи завершення війни
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Колишня глава уряду Німеччини озвучила довгостроковий сценарій війни

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на завершення війни в Україні протягом наступних десяти років. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву Меркель під час дискусії форумі у Берліні, де обговорювали майбутнє Європи, безпекову політику та погляди молодого покоління на сучасні кризи

Ексканцлерка висловила сподівання, що війна Росії проти України завершиться таким чином, щоб Україна залишилася незалежною та суверенною державою.

«Сподіваюся, що через 10 років війна в Україні завершиться – і таким чином, щоб Україна стала незалежною, вільною та суверенною державою», – заявила Меркель.

Також вона висловила надію, що у Німеччині й надалі вдасться забезпечувати комплектування армії добровольцями без повернення до обов’язкового призову.

Нагадаємо, що у країнах ЄС та НАТО зростає занепокоєння через ризик можливої ескалації з боку Росії за межами України. За даними видання, європейські чиновники з питань безпеки допускають, що Кремль може спробувати перевірити готовність Альянсу до колективної оборони, зокрема через провокації або атаки проти країн Балтії, островів у Балтійському морі чи арктичних територій НАТО. Додаткову тривогу в Європі викликали заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого скорочення американської військової присутності на континенті та його критика НАТО.

Водночас видання Financial Times пише, що і Дональд Трамп, і Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги у конфліктах проти слабших, на їхню думку, суперників. Видання назвало війну Росії проти України та американську операцію проти Ірану прикладами стратегічних помилок Москви та Вашингтона. На думку оглядача Едварда Люса, обидва конфлікти затягнулися та перетворилися на дорогі й виснажливі війни, які послабили позиції Росії та США на світовій арені.

Читайте також:

Теги: Ангела Меркель Німеччина війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Чумак за кермом свого катера
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак: Дурних ми не беремо. У нас складна техніка Інтерв'ю
30 квiтня, 12:00
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
28 квiтня, 05:20
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019 рр.) Курт Волкер
«Україна отримала важливі козирі». Волкер оцінив шанси на завершення війни
29 квiтня, 17:15
Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я
Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни
1 травня, 22:40
Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
11 травня, 23:29
Ноам Беттан представив Ізраїль на Євробаченні 2026
Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)
13 травня, 02:26
Зараз в Україні понад 1,3 млн заброньованих працівників.
Або працювати, або воювати: Уряд готує рішення для двох мільйонів чоловіків, котрі не оновили дані
23 травня, 21:21
Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
16 травня, 22:42
В Україні з’явився власний чатбот Lapathoniia
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
25 травня, 11:41

Соціум

Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
Путін і Трамп втратили контроль над власними конфліктами – Financial Times
Путін і Трамп втратили контроль над власними конфліктами – Financial Times
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні
Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua