Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз

Колишня глава уряду Німеччини озвучила довгостроковий сценарій війни

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на завершення війни в Україні протягом наступних десяти років. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву Меркель під час дискусії форумі у Берліні, де обговорювали майбутнє Європи, безпекову політику та погляди молодого покоління на сучасні кризи

Ексканцлерка висловила сподівання, що війна Росії проти України завершиться таким чином, щоб Україна залишилася незалежною та суверенною державою.

«Сподіваюся, що через 10 років війна в Україні завершиться – і таким чином, щоб Україна стала незалежною, вільною та суверенною державою», – заявила Меркель.

Також вона висловила надію, що у Німеччині й надалі вдасться забезпечувати комплектування армії добровольцями без повернення до обов’язкового призову.

Нагадаємо, що у країнах ЄС та НАТО зростає занепокоєння через ризик можливої ескалації з боку Росії за межами України. За даними видання, європейські чиновники з питань безпеки допускають, що Кремль може спробувати перевірити готовність Альянсу до колективної оборони, зокрема через провокації або атаки проти країн Балтії, островів у Балтійському морі чи арктичних територій НАТО. Додаткову тривогу в Європі викликали заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого скорочення американської військової присутності на континенті та його критика НАТО.

Водночас видання Financial Times пише, що і Дональд Трамп, і Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги у конфліктах проти слабших, на їхню думку, суперників. Видання назвало війну Росії проти України та американську операцію проти Ірану прикладами стратегічних помилок Москви та Вашингтона. На думку оглядача Едварда Люса, обидва конфлікти затягнулися та перетворилися на дорогі й виснажливі війни, які послабили позиції Росії та США на світовій арені.