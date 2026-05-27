Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
Британська розвідка заявила про «радикальну невизначеність» через РФ
Росія становить серйозну загрозу для критичної інфраструктури Великої Британії та європейських країн. У британській розвідці заявили про посилення гібридних атак з боку Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.
Британія вступила у «новий період радикальної невизначеності», а ризик небезпечних прорахунків на тлі активності Росії та Китаю став найбільшим за останні роки.
У доповіді зазначається, що Росія становить загрозу для критичної інфраструктури, демократичних процесів, ланцюгів постачання та суспільної довіри.
Москва, як наголошують у відомстві, посилює щоденні гібридні атаки проти Великої Британії та країн Європи.
«Розвідка перед обличчям такої агресії та хаосу без втоми працює разом зі своїми партнерами з розвідки та оборони, щоб мінімізувати загрозу з боку РФ», – йдеться у тексті промови.
Також очільниця британської спецслужби заявила, що Росія продовжує тиск на Європу на тлі війни проти України. «Поки ми продовжуємо непохитно підтримувати Україну, Путін рухається назад на полі бою», – зазначила керівниця.
Нагадаємо, що європейські чиновники з питань безпеки побоюються, що Росія може спробувати атакувати територію НАТО вже протягом найближчих 12 місяців. Серед потенційних цілей називають країни Балтії та острови у Балтійському морі.
Додаткове занепокоєння викликають заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого скорочення американської військової присутності у Європі та погрози виходу США з НАТО.
До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі.
Коментарі — 0