У Британії заявили про посилення гібридних атак РФ

Росія становить серйозну загрозу для критичної інфраструктури Великої Британії та європейських країн. У британській розвідці заявили про посилення гібридних атак з боку Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

Британія вступила у «новий період радикальної невизначеності», а ризик небезпечних прорахунків на тлі активності Росії та Китаю став найбільшим за останні роки.

У доповіді зазначається, що Росія становить загрозу для критичної інфраструктури, демократичних процесів, ланцюгів постачання та суспільної довіри.

Москва, як наголошують у відомстві, посилює щоденні гібридні атаки проти Великої Британії та країн Європи.

«Розвідка перед обличчям такої агресії та хаосу без втоми працює разом зі своїми партнерами з розвідки та оборони, щоб мінімізувати загрозу з боку РФ», – йдеться у тексті промови.

Також очільниця британської спецслужби заявила, що Росія продовжує тиск на Європу на тлі війни проти України. «Поки ми продовжуємо непохитно підтримувати Україну, Путін рухається назад на полі бою», – зазначила керівниця.

Нагадаємо, що європейські чиновники з питань безпеки побоюються, що Росія може спробувати атакувати територію НАТО вже протягом найближчих 12 місяців. Серед потенційних цілей називають країни Балтії та острови у Балтійському морі.

Додаткове занепокоєння викликають заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого скорочення американської військової присутності у Європі та погрози виходу США з НАТО.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі.