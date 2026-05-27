Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
У Британії заявили про посилення гібридних атак РФ
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Британська розвідка заявила про «радикальну невизначеність» через РФ

Росія становить серйозну загрозу для критичної інфраструктури Великої Британії та європейських країн. У британській розвідці заявили про посилення гібридних атак з боку Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

Британія вступила у «новий період радикальної невизначеності», а ризик небезпечних прорахунків на тлі активності Росії та Китаю став найбільшим за останні роки.

У доповіді зазначається, що Росія становить загрозу для критичної інфраструктури, демократичних процесів, ланцюгів постачання та суспільної довіри.

Москва, як наголошують у відомстві, посилює щоденні гібридні атаки проти Великої Британії та країн Європи.

«Розвідка перед обличчям такої агресії та хаосу без втоми працює разом зі своїми партнерами з розвідки та оборони, щоб мінімізувати загрозу з боку РФ», – йдеться у тексті промови.

Також очільниця британської спецслужби заявила, що Росія продовжує тиск на Європу на тлі війни проти України. «Поки ми продовжуємо непохитно підтримувати Україну, Путін рухається назад на полі бою», – зазначила керівниця.

Нагадаємо, що європейські чиновники з питань безпеки побоюються, що Росія може спробувати атакувати територію НАТО вже протягом найближчих 12 місяців. Серед потенційних цілей називають країни Балтії та острови у Балтійському морі. 

Додаткове занепокоєння викликають заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого скорочення американської військової присутності у Європі та погрози виходу США з НАТО.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі. 

Читайте також:

Теги: британська розвідка росія Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай показав Путіну його справжнє місце
Китай показав Путіну його справжнє місце
22 травня, 11:13
Дрони атакували нафтозавод у Орську та об’єкт у Пермі
Дрони уразили нафтозавод РФ за 1500 км від України
29 квiтня, 09:58
Атака дронів знищила ключовий вузол нафтологістики РФ, завдавши удару по її економіці та військовому забезпеченню
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
29 квiтня, 13:14
Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
7 травня, 09:36
Росія масштабує війська безпілотних систем та розгортає нові полки. Сирський розкрив плани ворога
Росія масштабує війська безпілотних систем та розгортає нові полки. Сирський розкрив плани ворога
8 травня, 11:51
Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
11 травня, 23:29
Наслідки нічної атаки на Одещину
Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджено будинки та порт, є постраждалі
16 травня, 07:56
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
11 травня, 21:18
Кремль готує удар по НАТО
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
Сьогодні, 13:02

Соціум

Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
Путін і Трамп втратили контроль над власними конфліктами – Financial Times
Путін і Трамп втратили контроль над власними конфліктами – Financial Times
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США

Новини

Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua